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Новые правила для авиапассажиров в ЕС. Что нужно знать

Как теперь должен себя вести авиапассажир в Европе?

Въезд в Европейский союз с 1 июля будут открывать постепенно. Вначале ожидается, что доступ получат граждане только 6 стран Западных Балкан: Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, ведь эпидемиологическая ситуация в них схожая или даже лучше, чем в ЕС. 

А вот об открытии границ для россиян и белорусов в Евросоюзе пока даже не ведутся дискуссии.

Маска — и в самолете, и в здании аэропорта


Ношение маски теперь является для авиапассажира в Европе обязательным «с момента входа в здание аэропорта вылета до момента выхода из аэропорта назначения», говорится в опубликованных структурами ЕС инструкциях по пассажирским авиаперевозкам. Исключение делается только для детей до 6 лет и людей, которым ношение маски противопоказано по медицинским соображениям.

Менять маску необходимо каждые 4 часа, а также регулярно мыть руки и дезинфицировать их.


Ручная кладь


В большинстве немецких аэропортов введено правило, позволяющее пассажиру брать с собой в салон только одну единицу ручной клади, пишет DW. Это должно ускорить досмотр багажа пассажиров и таким образом минимизировать опасность заражения в аэропорту. 

При досмотре багажа необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Для этого авиакомпании совместно с наземными службами должны реализовать новую разметку в аэропортах и открыть дополнительные стойки регистрации и досмотра пассажиров.

Медицинский контроль в аэропортах


Аэропорты должны иметь необходимое оборудование и быть готовы начать поголовное измерение температуры в любой момент по распоряжению соответствующих ведомств.

Останутся ли пустыми места в середине?


Авиакомпании в ЕС не обязаны оставлять пустыми места посередине, то есть между местом у окна и местом у прохода. Перевозчик может это сделать, но только в том случае, если загрузка самолета это позволяет. Таким образом, права требовать этого от авиакомпании у пассажиров нет.
Источник: zautra.by
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