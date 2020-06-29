Юрист штаба Виктора Бабариков предложил такой алгоритм действий:





Типовой договор с Водоканалом предусматривает досудебный порядок разрешения споров. Напишите претензию в Водоканал, изложите свои требования. Для составления претензии и в дальнейшем искового заявления можно воспользоваться помощью специалистов из Обществ защиты прав потребителя либо адвокатов, передает telegraf.by





В случае отказа в возмещении убытков — обращайтесь в суд, иски освобождаются от госпошлины, можно предъявить иск в суд по своему месту жительства.





При наличии ущерба здоровью — зафиксируйте факты, обращайтесь в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности.





Согласно п. 14 типового договора, “исполнитель обязан возместить убытки, вред, причиненные жизни, здоровью и (или) имуществу Потребителя вследствие неоказания жилищно-коммунальной услуги либо оказания услуг водоснабжения и (или) водоотведения (канализации) с недостатками, в том числе вследствие применения в процессе их оказания технологий, опасных для жизни, здоровья и (или) имущества Потребителя, а также окружающей среды”.





По словам юриста, минчане, пострадавшие от загрязненной воды, могут потребовать также и “ компенсации морального вреда, причиненного нарушением прав потребителя жилищно-коммунальных услуг”.





И конечно потребители имеют право потребовать возмещения стоимости ремонта или самой техники, если она была повреждена.





Полный список того, что могут требовать потребители от Минскводоканала:





— Стоимость испорченных вещей и техники





— Стоимость дополнительно понесенных расходов для восстановления прав (приобретение воды и т.п.)





— Возмещение расходов на лечение и лекарственные средства





— Возмещение морального вреда (компенсация в связи с перенесенными физическими страданиями (болезнь, ухудшение самочувствие и т.п. документально зафиксированное) и нравственными страданиями – переживания и т.п.).





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Напомним, ранее в Минскводоканале, вполне вероятно, испугавшись многочисленных исков, заявили, что пострадавшие от плохой воды минчане будут отсвобождены от оплаты воды за июнь.





Однако в зависимости от количества членов семьи и сооответственно потребления воды это компенсирует семье всего несколько купленных в магазине 5-6-литровых бутлей, то есть даже не возместит в большинстве случаев и финансовые издержкию





Не говоря уже о моральных, когда население пол-города, а это около 800 тысяч человек (!) в жару в панике скупало воду в магазинах или выстаивало огромные очереди к немногочисленным цистернам, а власти еще целые сутки нам врали, заявляя, что опасную для здоровья воду можно пить!