



"Наблюдается тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За шесть последних лет стало меньше в 56 раз передозировок, допущенных несовершеннолетними, а последний случай смерти несовершеннолетних от наркотиков регистрировался в стране в 2014 году", – рассказал начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Олег Сильвестрович.





В данной связи он напомнил, что в 2012-2014 годах наркообстановка в Беларуси характеризовалась значительным ростом преступлений, кардинальным перестроением наркорынка, увеличением числа наркопотребителей и их омоложением. Отмечался ежегодный прирост наркопреступлений, в том числе совершенных несовершеннолетними. В 2014 году произошел всплеск передозировок психоактивными веществами, особенно молодых людей, в том числе со смертельным исходом, добавил правоохранитель.





По итогам 5 месяцев текущего года, по его словам, в стране динамика снижения количества регистрируемых наркопреступлений сохранилась. Так, в январе-мае 2020 года органами внутренних дел выявлено более 1,5 тыс. преступлений, связанных с наркотиками (-28%), около половины из которых связаны со сбытом.





Совершено меньше наркопреступлений несовершеннолетними и с их участием, снизился уровень рецидивной наркопреступности, проинформировал Сильвестрович





Основные усилия органов внутренних дел, отметил он, по-прежнему сконцентрированы на пресечении каналов поставок наркотиков в республику из-за границы, а также их транзитных перевозок. Только за истекший период их выявлено 15, сообщил представитель МВД.





"Установлено 15 помещений, специально приспособленных и оборудованных для выращивания наркосодержащих растений. Организована целенаправленная работа по выявлению наркопритонов, возбуждено 16 уголовных дел за их содержание", - рассказал Сильвестрович.





Кроме того, продолжил он, в министерство информации направлены уведомления о необходимости ограничения доступа к 200 сайтам, содержащим сообщения или материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков.





В то же время, констатировал правоохранитель, несмотря на стабильную и контролируемую ситуацию, наркоугроза в стране сохраняется. "Специалисты по борьбе с наркопреступностью отмечают, что изменение конъюнктуры рынка вкупе с беспечностью граждан, потребляющих наркотики, приводит к увеличению передозировок, в том числе со смертел ым исходом", - сообщил представитель МВД.





"Анализ имеющихся данных показывает, что наступление смертей в большинстве случаев связано с потреблением особо опасного наркотического средства метадон. Только в этом году в результате употребления метадона погиб 21 человек, а от метадона в сочетании с другими психоактивными веществами 14", - проинформировал Сильвестрович.





Он уточнил, что в основном это лица старше 30 лет, так называемые наркозависимые "со стажем", ранее судимые, в том числе по ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов"), состоявшие на учете у врача-нарколога, а также направлявшиеся на принудительное лечение от наркомании и алкоголизма.





Как отметили в ГУНиПТЛ МВД, формы и методы незаконного распространения наркотиков меняются. "Необходима консолидация усилий всего международного сообщества, а также формулирование новых согласующихся между собой методов и подходов для исключения пробелов, которыми успешно пользуются наркодиллеры. Адекватное реагирование на возрастающую наркоугрозу требует выработки согласованной политики, немалую роль в которой может сыграть гармонизация правовых инструментов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков", - говорится в сообщении на официальном сайте МВД.