Метод предсказания болезней разработан в Японии

В этом исследовании специалистам помог искусственный интеллект.





“Мы смогли с высокой степенью точности предсказать вероятность развития заболеваний у человека в течение последующих трех лет”, - отметил профессор Ясуси Окуно из университета Киото.





Исследователи проанализировали медицинские показатели примерно 20 тысяч человек, учитывая данные о физическом состоянии, генетической предрасположенности, вредных привычках. И доверили обработку данных искусственному интеллекту.







