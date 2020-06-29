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Метод предсказания болезней разработан в Японии

Метод точного определения вероятности заболеваний в ближайшие три года жизни человека удалось разработать японским ученым, сообщает агентство Киодо.

В этом исследовании специалистам помог искусственный интеллект.

“Мы смогли с высокой степенью точности предсказать вероятность развития заболеваний у человека в течение последующих трех лет”, - отметил профессор Ясуси Окуно из университета Киото.

Исследователи проанализировали медицинские показатели примерно 20 тысяч человек, учитывая данные о физическом состоянии, генетической предрасположенности, вредных привычках. И доверили обработку данных искусственному интеллекту.


С помощью нового метода с большой долей вероятности можно предсказать появление около 20 недугов - деменцию, диабет, атеросклероз, хроническую почечную недостаточность, гипертонию, ожирение, ишемическую болезнь сердца и другие. Ученые считают, что их разработка поможет людям изменить образ жизни, чтобы предотвратить заболевания, пишет ru.oxu.az
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