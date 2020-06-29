Первой на ситуацию отреагировала ИТ-сфера — по состоянию на 18 марта около 36 тысяч айтишников отправились на «удаленку». А планируют ли они возвращаться в офисы? Как это будет происходить? Ждут ли сотрудников новые правила? Спросили об этом у представителей ИТ-компаний.





Во многих странах уже снимаются ограничения, которые правительство вводило из-за пандемии COVID-19. Например, в соседней Литве карантин отменили с 17 июня.

В столице России режим самоизоляции и цифровых пропусков был отменен 9 июня. С 23 июня в Москве разрешили открываться детским и спортивным площадкам, бассейнам, фитнес-клубам. За неделю до этого начали работать летние веранды, библиотеки и музеи. В Украине смягчение карантинных мер запустили еще 11 мая.

«Введем «респираторный этикет»Имя

Полина Ганкович: директор «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси





— Мы организовали переход на «удаленку» очень быстро — уже 16 марта вся команда работала из дома. Возвращаться планируем, но не загадываем конкретных сроков. Я определила для себя контрольные даты, когда взвешиваю все за и против и принимаю решение. Ближайшая — 10 июля.





На какие факторы ориентируемся? Во-первых, на эпидемиологическую ситуацию в Беларуси и в мире. Мы внимательно за ней следим и анализируем информацию из разных источников. Если число новых случаев заражений в нашей стране будет стабильно падать, рассматриваем вариант постепенного возвращения в офис со второй половины июля.





Во-вторых, оцениваем результаты перехода: удалось ли компании полноценно перенести все бизнес-процессы в онлайн, сохранить мотивацию сотрудников и эффективность работы? Я вижу, что многие задачи у нас стали решаться даже быстрее. К слову, в мае мы провели опрос по своей базе партнеров и клиентов в Беларуси, в нем приняли участие 114 компаний. Оказалось, что с переходом на «удаленку» у 74% респондентов производительность не изменилась или даже выросла.





Следующий важный момент — организационная структура бизнеса. Нужно четко понимать, как в компании распределена нагрузка между работниками и отделами. Например, у нас — линейная структура. Вся команда подчиняется и отчитывается непосредственно перед директором. Каждый сотрудник отвечает за свой блок задач, загрузка — на 100%. Так как все специалисты у нас — в «единичном экземпляре», я стремлюсь по максимуму обезопасить команду. Это обеспечивает нам равномерное распределение задач, психологический комфорт сотрудников и непрерывную работу бизнеса.





Тем не менее мы уже подготовили правила, которые нужно будет соблюдать при выходе из «удаленки». Они актуальны и сейчас, если кому-то из ребят необходимо заехать в офис.





Каждый сотрудник должен контролировать состояние здоровья и измерять температуру не только у себя, но и у членов своей семьи. Важно, чтобы тревожных симптомов не было в течение двух недель.





В офисе есть переговорка и два отдельных кабинета. Возможно, первое время будем приезжать на работу ограниченным составом — не более трех человек, чтобы иметь возможность там изолироваться. Введем «респираторный этикет»: при групповом обсуждении нужно будет максимально дистанцироваться друг от друга.





Кроме того, мы утвердили новый график уборок и проветриваний помещения, пополнили запасы санитайзера и антибактериального мыла, купили тепловизор. Планируем измерять температуру и у всех внешних гостей офиса.

«Всем сотрудникам предписано строго следить за своим здоровьем»

Алексей Макаров: генеральный директор компании Qulix Systems

— Мы разрешили «удаленку» с 18 марта 2020 года. По желанию сотрудники могут продолжать посещать офис или же чередовать это с дистанционной работой. Из 400 человек в офис приезжают примерно 40−60. У кого-то дома не совсем подходящая атмосфера: много людей, маленькие дети, неудобно делать скайп-коллы и так далее. Кому-то нужно провести «живую» встречу или собеседование. Некоторым — просто удобнее за привычным рабочим местом в опенспейсе.





Мы планируем начать поэтапное возвращение к нормальному режиму работы с 6 июля. Главный фактор — это общая эпидемиологическая обстановка в стране. Оцениваем ее, исходя из официальной статистики. Если сохранится динамика последних дней, будем организовывать для команды постепенный выход из «удаленки».





В офисах останутся антисептики для рук и антибактериальное мыло. Уборщицы продолжат несколько раз в день протирать дезинфицирующими средствами дверные ручки и поверхности столов на кофе-зонах и кухнях. Всем сотрудникам предписано строго следить за своим здоровьем и при появлении даже легкого недомогания отправляться домой.

«Перегородка не сможет защитить от вируса, если мы все дышим одним воздухом в помещении»

Оксана Михайловская совладелец, директор по маркетингу в bePaid

— Весь штат компании с 2 апреля ушел на удаленную работу. 11 апреля мы сняли дополнительный офис — решили платить аренду, даже несмотря на его фактический «простой». Давно ждали это помещение и опасались, что его заберут раньше нас. Он компактный, а некоторые компании из-за кризисных условий искали себе офисы поменьше.





Мы же за время «удаленки» расширились — взяли в штат 9 новых сотрудников. Эту команду нужно будет где-то разместить. Точной даты выхода в офис у нас пока нет. Следим за эпидемиологической ситуацией в стране. Ждем момент, когда она более-менее нормализуется. Например, если количество вновь заболевших будет исчисляться хотя бы десятками, а не сотнями.





Что касается новых правил для сотрудников и специальных мер безопасности после возвращения в офис, то не вижу в этом смысла. Все взрослые самостоятельные люди. Перегородка не сможет защитить от вируса, если мы все дышим одним воздухом в помещении. Если кто-то хочет носить маску, он в своем праве.

«Модный нынче опенспейс оказался комфортной средой для мгновенной передачи респираторных заболеваний»

Сергей Повалишев, генеральный директор hoster.by

— Мы ушли на «удаленку» в числе первых в Беларуси — в марте. Хотя справедливо будет отметить, что не весь штат все это время работает из дома. Несмотря на то что большинство вопросов можно решить удаленно, в отсутствие официального карантина в офис все-таки приходили и приходят клиенты. Мы взяли за образец организацию безопасной работы в крупных банках и магазинах, приняли необходимые меры и организовали присутствие в офисе дежурных менеджеров по сопровождению клиентов. Пользуясь случаем, передаю ребятам большую благодарность.





Кроме того, не оставили свой пост и отдельные инженеры, отвечающие за работу инфраструктуры компании и клиентских сервисов. Отправить всех без исключения «технарей» домой мы просто не можем себе позволить — из соображения безопасности.





Мы будем ориентироваться прежде всего на эпидемиологическую обстановку, когда будем принимать решение вернуться в офис. Второй фактор — отсутствие у большинства сотрудников беспокойства о рисках «принести» вирус членам своей семьи и уверенность в безопасности для личного здоровья.





За время пандемии мы укрепились в правильности решения, которое нам казалось достаточно радикальным, — переехать в новый офис. Мы планировали переезд задолго до вспышки вируса, но оказалось, что это очень своевременно.





Вопрос производственной гигиены и здоровья сотрудников остро стал перед нами еще год назад, когда команда выросла почти до 100 человек. Модный нынче опенспейс оказался комфортной средой для мгновенной передачи респираторных заболеваний. Так, в пики сезонного гриппа сотрудники могли переболеть 2−3 раза. Как только человек выздоравливал, он возвращался в общее пространство, где кто-то «находился в инкубационном периоде», и все продолжалось по кругу.





В новом офисе мы не предусматриваем защитные экраны или что-то специфическое — люди все равно будут общаться, и этого не избежать. Мы сделали ставку на здоровом микроклимате, дистанцировании и грамотной планировке: теперь офисное пространство разбито на несколько просторных помещений, рабочие места разнесены на максимально возможное расстояние, появилась отдельная зона для приема посетителей, помещение оснащено новой мощной вентиляцией.





Кстати, помимо физического здоровья мы думаем и о психологическом состоянии команды. Думаю, это не менее важно. Поэтому у нас будет очень светлый офис с яркими вкраплениями для бодрого настроения в эти смутные во всех смыслах времена.

«Разрабатываем систему «гибкого офиса»»

Алина Никон, Head of PR, Oxagile

— 18 марта мы перешли на частично удаленный формат работы в тестовом режиме.

Быстрая адаптация наших процессов показала, что команда может работать удаленно без потери эффективности и качества.





На сегодняшний день мы провели несколько опросов в компании. Они дали понять, что многие ребята хорошо адаптировались к удаленной работе и нашли в ней множество плюсов. Например, экономия времени на дорогу, сконцентрированность на задачах (дома не отвлекают), простота коммуникации (все вопросы оперативно решаются онлайн). Но есть, конечно, и те, кому в офисе работать удобнее, поэтому мы решили в будущем предоставлять команде право выбора.





Пока сроки возвращения в офис объявлять не беремся, наблюдаем за эпидемиологической ситуацией. В данный момент мы разрабатываем систему «гибкого офиса». Принцип: если комфортно дома, человек работает дистанционно. Если требуется приехать в офис, можно будет заранее забронировать рабочее место. Получится своего рода корпоративный коворкинг.





Про защиту команды не забываем: ранее в компании уже были установлены перегородки и санитайзеры. С переходом на «гибкий офис» планируем сделать так, чтобы свободные для брони места были расположены на безопасном друг от друга расстоянии.





«На наш взгляд, при нынешнем количестве заболевших в стране говорить о возвращении в офис рано»





Евгений Куприянчик, рекрутер в Wowmaking

— На удаленную работу наша компания перешла 3 месяца назад. Сделать это было несложно, организовали все, включая доставку необходимой техники и мебели на дом, буквально за один вечер. Митинги и собеседования стали проводиться онлайн, а общение на офисной кухне заменил чат.





Многие сотрудники говорят, что скучают по офису и хотят скорее снова общаться вживую. Но, на наш взгляд, при нынешнем количестве заболевших в стране говорить о возвращении в офис рано. Мы перешли на удаленную работу, когда в день фиксировалось около 50 случаев заболевания. Соответственно, когда число новых случаев снизится до этой отметки, то можно будет вернуться к привычной офисной жизни. Мы заботимся о нашей команде и не хотим подвергать риску здоровье людей. Сейчас планируем, что минимум до конца лета «Ваумэйкинг» продолжит работать удаленно.





Сотрудникам, у которых есть необходимость поработать в офисе, потому что дома дети или нужно сменить обстановку, мы предложили опцию «приехать в офис на какое-то время». Чтобы обеспечить их безопасность, мы создали специальные условия. Продумана рассадка, чтобы соблюсти рекомендации по социальному дистанцированию. Офис-менеджеры проверяют температуру коллег бесконтактными термометрами, есть маски и антисептики. На время пандемии одновременный доступ в офис открыт ограниченному количеству человек, поэтому рабочее место через Google-календарь нужно бронировать заранее.





Удаленная работа внесла изменения в жизнь компании, но мы стараемся поддерживать корпоративный дух и комфортные условия работы даже на расстоянии. Пару недель назад всех наших сотрудников ждал сюрприз — коробки с фруктами и ягодами, которые привезли им на дом. Не забываем про активности, где наши ребята могут показать свою креативность и поддержать добрые дела. Для этого запускаем различные челленджи, например, с рассказами о себе или на создание двойников известных картин, а также благотворительные акции.



