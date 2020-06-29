Мариной Шкроб. Какого результата можно ожидать от такой меры поддержки? Об этом корреспондент агентства «Минск-Новости» поговорил а с членом Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь





— Насколько актуальна сегодня для супружеских пар проблема бесплодия?





— По статистике, в нашей стране с ней сталкивается каждая шестая пара. Причем актуален вопрос как для женщин, так и для мужчин. В последние годы подход к проблеме бесплодного брака изменился. И у этого есть объективные причины. Растет средний возраст женщины, родившей первого ребенка. Сегодня в Беларуси это 27 лет. То есть о продлении рода пары задумываются позже, чем это было принято прежде. Если с зачатием возникают проблемы, времени проходит еще больше. Поэтому сейчас диагноз «бесплодие» может быть выставлен врачом уже через год безуспешных попыток стать родителями.





В нашей стране разработан четкий алгоритм проведения медицинских обследований и лечения бесплодия. Конечно, о том, чтобы сразу обращаться к методам вспомогательной репродукции, речь не идет. Это, можно сказать, крайняя мера. Но если лечение не приносит желаемого результата и врач дает соответствующие рекомендации, затягивать не стоит. Природой заложено: чем женщина старше, тем меньше у нее шансов зачать и выносить ребенка. Поэтому важно начать попытки ЭКО своевременно.





— На ваш взгляд, какой результат даст бесплатно предоставленная государством возможность провести одну процедуру экстракорпорального оплодотворения?





— Это важный шаг навстречу интересам семей, которые испытывают сложности с деторождением. Считаю, Беларусь в очередной раз подтверждает свою социально направленную политику.









Сделать цикл ЭКО доступнее государство старалось и раньше, уже много лет действует льготное кредитование данной процедуры. Но вводимая сейчас мера поддержки более существенная. Надо сказать, она соответствует мировым тенденциям. В ряде западных стран предоставляют одну бесплатную попытку ЭКО, некоторые пошли дальше — без оплаты проводят несколько циклов.





Полагаю, рост рождаемости благодаря новой мере поддержки однозначно будет. И это очень важно, поскольку сейчас в репродуктивный возраст вступило немногочисленное поколение рожденных в 90-е годы, что не способствует улучшению демографической ситуации. Но беби-бума ожидать, конечно, не стоит. Ежегодно в нашей стране с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) на свет появляются около 2 тыс. детей, чуть более 2 % от общего числа новорожденных. Так что наряду с повышением доступности программы ЭКО нужно по-прежнему делать все возможное для стимулирования рождения детей у пар, не имеющих проблем с репродукцией. Малышей в семье должно рождаться двое, трое и больше. Только так мы сможем решить демографические проблемы.





— Справятся ли с возросшими объемами медпомощи репродуктологи?





— Да. Если каждая шестая пара бесплодна, это не значит, что все они будут прибегать к ЭКО. Многие решают свои проблемы в процессе предписанного лечения. В этом вопросе наша медицина достигла хороших результатов. Тем, кому методы вспомогательной репродукции показаны, бесплатную помощь будут готовы оказать в государственных медицинских центрах. Хочу отметить, что у наших репродуктологов в этом вопросе накоплен большой опыт, в центрах применяют современные методики, препараты, среды, регулярно обновляется медицинское оборудование. Показатель результативности ЭКО в Беларуси считается высоким, беременность после проведения процедуры наступает более чем в 40 % случаев.





— Процедура ЭКО не из дешевых, ее стоимость порядка 2 тыс. долларов. Окупятся ли вложения государства?





— Затрачиваемые денежные средства совершенно несопоставимы с ценностью человеческой жизни. Счастье родителей, наконец взявших на руки своего малыша, не сравнимо ни с чем. Кроме того, не надо сбрасывать со счетов экономическую составляющую. «Дети — наше будущее» — это не громкий лозунг. Они вырастут, будут работать, развивать, защищать страну, обеспечивать пенсию представителям предшествующих поколений. То есть делается вклад в долгосрочную перспективу.





Как медик хочу отметить еще один момент. Нередко после рождения ребенка с помощью ЭКО мамы с удивлением обнаруживают, что снова ждут малыша. Уходит тяжелейший стресс, вызванный проблемами с бесплодием, и уже естественным путем наступает новая беременность.





— Законодательство в сфере вспомогательных репродуктивных технологий регулярно обновляется. Последние изменения были внесены в прошлом году. По вашему мнению, какие еще аспекты необходимо скорректировать в перспективе?





— Действительно, за годы применения в нашей стране этих технологий законодательная база значительно усовершенствовалась. До 50 лет повышена возрастная планка для участия женщин в программах ЭКО или искусственной инсеминации. Сокращено число эмбрионов, переносимых пациенткам: женщине до 35 лет — не более 2, после 35 лет, а также в любом возрасте после трех неудачных попыток ЭКО — 3. Это снизило риск наступления осложненной многоплодной беременности с четырьмя плодами, что время от времени происходило в первые годы использования программы. Кроме того, разрешено применять метод ЭКО женщинам, не состоящим в браке.









Парламентом прошлого созыва в Закон Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных технологиях» были внесены актуальные поправки. В частности, право на заморозку половых клеток для их использования в будущем предоставлено также лицам, не имеющим медицинских показаний к применению ВРТ. Ситуации в жизни бывают разные. Это шаг навстречу гражданам в поддержку их репродуктивных прав.





Считаю, в настоящий момент законодательная база в сфере ВРТ полностью соответствует имеющимся потребностям. Но жизнь не стоит на месте. По мере возникновения новых вопросов и вызовов совершенствование законодательства будет продолжено.



