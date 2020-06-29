Число умерших от коронавируса в мире превысило полмиллиона





Первое место по количеству умерших занимают США (125 747). Также в Соединенных Штатах больше всего зараженных (2,53 миллиона).





Так выглядит пятерка стран с наибольшим количеством заразившихся также вошли Бразилия (1 313 667), Россия (633 542), Индия (528 859) и Великобритания (312 640).