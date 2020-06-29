Число умерших от коронавируса в мире превысило полмиллиона
В мире от коронавируса, по данным Университета Джонса Хопкинса на утро 29 июня, умер 501 281 человек.
Первое место по количеству умерших занимают США (125 747). Также в Соединенных Штатах больше всего зараженных (2,53 миллиона).
Так выглядит пятерка стран с наибольшим количеством заразившихся также вошли Бразилия (1 313 667), Россия (633 542), Индия (528 859) и Великобритания (312 640).
"Белорусский партизан"
08:09 29/06/2020
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