Крещение в Ольшанах / фото: Виктор Драчёв





В агрогородке Ольшаны Столинского района 28 июня прошёл ежегодный праздник у пятидесятников церкви Христа Веры Евангельской — посвящение вновь прибывших членов в свои ряды. И хоть Министерства здравоохранения не рекомендовало проводить мероприятие во время пандемии COVID-19, ольшанцы решили не нарушать традицию.



