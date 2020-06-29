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Фотофaкт: крещение во время пандемии в Ольшанах. Пятидесятники принимали новых членов

В агрогородке Ольшаны Столинского района 28 июня прошёл ежегодный праздник у пятидесятников церкви Христа Веры Евангельской — посвящение вновь прибывших членов в свои ряды.
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Крещение в Ольшанах / фото: Виктор Драчёв

В агрогородке Ольшаны Столинского района 28 июня прошёл ежегодный праздник у пятидесятников церкви Христа Веры Евангельской — посвящение вновь прибывших членов в свои ряды.  И хоть Министерства здравоохранения не рекомендовало проводить мероприятие во время пандемии COVID-19, ольшанцы решили не нарушать традицию.

Пятидесятники — очень распространённая конфессия в трёх районах Брестской области: Столинском, Лунинецком и Пинском. Община агрогородка Ольшаны — одна из самых массовых в Беларуси, пишет euroradio.fm
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