В Ираке депутаты отказываются ходить на работу из-за коронавируса









"В настоящее время нет никаких признаков возобновления или созыва заседаний. Члены парламента не посещают заседания палаты, опасаясь заражения коронавирусом", - сказал источник.





Он добавил, что около 30 депутатов уже заразились и проходят лечение. Также сообщается, что разрабатывается план о переводе работы парламента в удаленный режим.





В Ираке коронавирусом заразились 45 402, выздоровели 21 122, скончались 1 756 человек.