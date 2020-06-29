В Ираке депутаты отказываются ходить на работу из-за коронавируса
В Ираке депутаты отказываются ходить на работу в парламент из-за коронавируса, пишет агентство Shafaq со ссылкой на источник в парламенте, передает "Газета.ру".
"В настоящее время нет никаких признаков возобновления или созыва заседаний. Члены парламента не посещают заседания палаты, опасаясь заражения коронавирусом", - сказал источник.
Он добавил, что около 30 депутатов уже заразились и проходят лечение. Также сообщается, что разрабатывается план о переводе работы парламента в удаленный режим.
В Ираке коронавирусом заразились 45 402, выздоровели 21 122, скончались 1 756 человек.
07:45 29/06/2020
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