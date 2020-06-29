Погода в понедельник: 30-градусная жара и грозы
B понедельник, 29 июня в Беларуси ожидается 30-градусная жара с кратковременными дождями и грозами.
Про это сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность. Дожди будут кратковременными, местами с грозами. Ветер будет переменный: ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый.
Температура воздуха в ночь на 29 июня — от +12 до +18 градусов по Цельсию, днем — до 30 тепла.
07:40 29/06/2020
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