Погода в понедельник: 30-градусная жара и грозы





Про это сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Прогнозируется переменная облачность. Дожди будут кратковременными, местами с грозами. Ветер будет переменный: ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый.





Температура воздуха в ночь на 29 июня — от +12 до +18 градусов по Цельсию, днем — до 30 тепла.