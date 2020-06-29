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Погода в понедельник: 30-градусная жара и грозы

B понедельник, 29 июня в Беларуси ожидается 30-градусная жара с кратковременными дождями и грозами.


Про это сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Дожди будут кратковременными, местами с грозами. Ветер будет переменный: ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха в ночь на 29 июня — от +12 до +18 градусов по Цельсию, днем — до 30 тепла.
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