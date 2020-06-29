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Стюардессы: самые раздражающие поступки пассажиров самолетов

Стюардессы нескольких авиакомпаний раскрыли самые раздражающие поступки пассажиров самолетов в путешествиях во время пандемии коронавируса. Об этом пишет Insider.

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters


В первую очередь, отмечают бортпроводницы, у многих туристов возникают трудности в процессе использования средств индивидуальной защиты — некоторые их снимают во время полета, надевают неправильно или вовсе отказываются носить.

«Всегда на борту есть пассажир, который считает, что правила к нему не относятся», — посетовала сотрудница американской авиалинии.

Кроме того, по словам собеседниц издания, многие путешественники пренебрегают новыми санитарно-гигиеническими правилами — к примеру, не используют дезинфицирующие средства и постоянно касаются грязными руками лица, в том числе после посещения туалетной комнаты.

Вдобавок стюардессы признались, что их раздражает, когда туристы слишком часто просят забрать у них мусор, так как это увеличивает частоту контактов и, как следствие, повышает риск распространения инфекций. Бортпроводницы советуют клиентам в такой ситуации копить отходы и сдавать их в специально отведенное для этого время при обслуживании.

«Мойте руки, относитесь ко всем доброжелательно и никогда не кричите на стюардесс», — заключила одна из сотрудниц перевозчика, подчеркнув, что их миссия — помочь людям в сложившихся обстоятельствах путешествовать безопасно.

23 июня стюардесса американской авиакомпании показала в своем видеоблоге, как проходят ее путешествия во время пандемии коронавируса. Так, например, когда сотрудница зашла в самолет, первым делом она очистила свое рабочее место и все предметы вокруг влажными антибактериальными салфетками.
lenta.ru
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