Стюардессы: самые раздражающие поступки пассажиров самолетов

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В первую очередь, отмечают бортпроводницы, у многих туристов возникают трудности в процессе использования средств индивидуальной защиты — некоторые их снимают во время полета, надевают неправильно или вовсе отказываются носить.





«Всегда на борту есть пассажир, который считает, что правила к нему не относятся», — посетовала сотрудница американской авиалинии.





Кроме того, по словам собеседниц издания, многие путешественники пренебрегают новыми санитарно-гигиеническими правилами — к примеру, не используют дезинфицирующие средства и постоянно касаются грязными руками лица, в том числе после посещения туалетной комнаты.





Вдобавок стюардессы признались, что их раздражает, когда туристы слишком часто просят забрать у них мусор, так как это увеличивает частоту контактов и, как следствие, повышает риск распространения инфекций. Бортпроводницы советуют клиентам в такой ситуации копить отходы и сдавать их в специально отведенное для этого время при обслуживании.





«Мойте руки, относитесь ко всем доброжелательно и никогда не кричите на стюардесс», — заключила одна из сотрудниц перевозчика, подчеркнув, что их миссия — помочь людям в сложившихся обстоятельствах путешествовать безопасно.





23 июня стюардесса американской авиакомпании показала в своем видеоблоге, как проходят ее путешествия во время пандемии коронавируса. Так, например, когда сотрудница зашла в самолет, первым делом она очистила свое рабочее место и все предметы вокруг влажными антибактериальными салфетками.



