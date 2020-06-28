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Полеты туристов из Беларуси в Тунис отложили до 5 июля

Чартерная программа из Беларуси в Тунис отложена до 5 июля.


Об этом сообщает «Республиканский союз туристических организаций».

Первоначально консолидатор рейса, компания «ИНТЕРСИТИ» планировала осуществлять рейсы с 28 июня. В настоящий момент принято решение отложить старт чартеров до 5 июля (включительно). Возможно, к этому времени Беларусь войдет в так называемый «зеленый список» стран, въезд из которых в Тунис возможен без справки об отсутствии COVID-19.
Напомним, что Тунис открыл границы путешественников с 27 июня. Власти страны разработали несколько вариантов въезда в Тунис – с тестами и без.
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