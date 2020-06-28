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Станция минского метро "Площадь Победы" была закрыта почти на час из-за бесхозной сумки

Станция "Площадь Победы" закрывалась для пассажиров днем 28 июня из-за бесхозной сумки, сообщили в Минском метрополитене.


"28 июня в 16.05 на станции "Площадь Победы" была обнаружена бесхозная сумка, сработавшая на металл", - сообщили представители метрополитена.

В 16.18, по решению правоохранительных органов, станция была закрыта на вход и выход. Поезда следовали через станцию без остановки. В 17.07 станция "Площадь Победы" была открыта для пассажиров.

Опасных предметов обнаружено не было.
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