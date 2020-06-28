



"28 июня в 16.05 на станции "Площадь Победы" была обнаружена бесхозная сумка, сработавшая на металл", - сообщили представители метрополитена.





В 16.18, по решению правоохранительных органов, станция была закрыта на вход и выход. Поезда следовали через станцию без остановки. В 17.07 станция "Площадь Победы" была открыта для пассажиров.





Опасных предметов обнаружено не было.