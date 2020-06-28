







Форма для определения местонахождения пассажира (PLF) должна быть заполнена онлайн не менее чем за 48 часов до въезда в страну и включает в себя такую информацию, как продолжительность предыдущего пребывания в других странах.





Необходимо будет заполнить подробную форму, указав страну, из которой прибыли путешественники, и адрес их пребывания во время отпуска





Форму, а также подробную информацию о том, что иностранные путешественники могут ожидать по приезду авиарейсами, по морю и суши с 1 июля, можно найти по ссылке https://travel.gov.gr.





Напомним, 15 июня Греция возобновила работу основных аэропортов в Афинах и Салониках для выполнения международных рейсов и надеется открыть все остальные 1 июля.





В туризме занято около 700 000 людей и он составляет около 20% экономической продукции Греции.