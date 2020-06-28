После ветеринарного осмотра птиц до решения суда отправили в жлобинский зоопарк. Оказалось, что у птиц есть проблемы, пишут "Сильные новости"





— Ни в самом зоопарке, ни в Жлобине им нельзя сдать анализы и сделать рентген — никакой диагностики. В случае болезни никаких исследований провести не могут. Говорят, что был вариант умерщвления попугаев, но чтобы этого не произошло, зоопарк согласился принять птиц. Только 22 июня у них взяли кровь на орнитоз. На следующей неделе будут результаты. Говорят, что птицы проходят по статье как «скоропортящийся товар», суда никто ждать не будет. На вопрос о помощи попугаям нам сказали, что она не нужна, пока про их судьбу ничего не известно. А они продолжают умирать. Совершенно неясно, что сейчас можно сделать, — рассказал Onliner.by волонтер.





В зоопарке журналистам подтвердили смерть двухсот птиц.





— Это может происходить из-за стресса: их перевозили в замотанных полиэтиленом маленьких коробках. Пока никаких симптомов инфекции у птиц нет. Все это время мы ответственны только за хранение попугаев. Ждали, когда другие органы решат, что будут с ними делать — с такими случаями они встречаются нечасто. 22 июня у попугаев решили взять анализы, теперь мы ожидаем результатов. От этого зависит, что будет с птицами дальше. Если показатели будут в норме, попугаи либо останутся в зоопарке, либо пойдут в продажу. Если же они будут плохими, птицы, как мы понимаем, будут уничтожены, — рассказали в зоопарке.



