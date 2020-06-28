Как сообщил «Сильным Новостям» сам обвиняемый, суд Гомельского района признал его виновным в «распространение экстремистских материалов». 24 июня в суде Гомельского района рассматривалось административное дело в его отношении по статье 17.10 КоАП РБ. Гомельчанина обвиняли в опубликовании ссылки на документальный фильм «Лукашенко. Уголовные материалы», размещенный на канале Nехta, который расценивается как экстремистский.





По словам самого Алексея, этот фильм он выкладывал у себя в аккаунте еще в октябре прошлого года, сразу после его появления. В марте 2020 года по этому поводу к нему приходили сотрудники милиции. Вскоре после этого рассмотрение дела в суде было отложено, предположительно, из-за неточностей в оформлении. Суд вернулся к этому эпизоду только сейчас.





В настоящее время мужчина находится вне дома, и суд проходил в его отсутствие. К 15 суткам он был приговорен заочно, о вынесенном наказании узнал от друзей.





По словам гомельчанина, в тот же день его дело рассматривал суд Советского района. Здесь его обвиняли в правонарушении по статье 17.11 КоАП, а именно — в размещении изображения свастики на своей странице в соцсетях в 2013 году.









«О какой свастике тут идет речь? Мне не понятно. Что касается экстремисткой символики, то я ее не выкладывал, — поясняет ситуацию Алексей. — Я еще раз просматривал свою страницу в ВК за все время, и ничего там не нашел. Я не пропагандировал идеи национал-социализма».





Чем закончилось рассмотрение этого дела в суде Советского района, мужчине неизвестно. Как неизвестен и результат еще одного суда, который, по его словам, состоялся 18 июня в Центральном районе. Елисеева обвиняли в участии в несанкционированном массовом мероприятии по статье 23.34 КоАП.





В судах данную информацию подтвердить или опровергнуть отказались, сославшись на то, что она предоставляется только участникам процесса.