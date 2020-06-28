Активист Дмитрий Бекалюк пытался возразить, что председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, когда встречался с ним по поводу предстоящего обсуждения, разрешил покормить голубей, но сотрудники милиции были непреклонны.



«Мы приняли решение. Пусть решат жители. По аккумуляторному как решите, так и будет. Я вам это гарантирую и обещаю. Я займу нейтральную позицию, организую референдум. А вы, только без гвалта, шума. Определим место, будете звать людей, дебатировать. Как на выборах», – сказал президент.





Во время прямой линии 27 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, отвечая на вопрос о сроках проведения референдума, сказал, что референдум предположительно состоится в конце августа или начале сентября:





«Президент слов на ветер не бросает. Это будет первый в республике такой референдум. Надо к нему серьезно подготовиться, определить места для голосования, будет создана комиссия. Думаю, состоится в конце августа или начале сентября. Об этом будет объявлено».







