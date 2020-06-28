В Бресте противникам завода АКБ опять не дали собраться на площади для молчаливой акции протеста
Неделю назад людям также не дали собраться на площади, им пришлось стоять на противоположной стороне, у памятника Ленину.
Днем 28 июня в Бресте должно было состояться традиционное воскресное кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода, построенного в несколько километрах от города. Однако, как и неделю назад, сотрудники правоохранительных органов не давали людям собраться больше трех человек и вежливо, но настойчиво просили их пройти в круглый зал горисполкома, где на 12.30 назначено предварительное обсуждение организации и подготовки городского референдума по вопросу завода аккумуляторных батарей, пишет "Брестская газета".
Активист Дмитрий Бекалюк пытался возразить, что председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, когда встречался с ним по поводу предстоящего обсуждения, разрешил покормить голубей, но сотрудники милиции были непреклонны.
Напомним, 22 июня президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода.
«Мы приняли решение. Пусть решат жители. По аккумуляторному как решите, так и будет. Я вам это гарантирую и обещаю. Я займу нейтральную позицию, организую референдум. А вы, только без гвалта, шума. Определим место, будете звать людей, дебатировать. Как на выборах», – сказал президент.
Во время прямой линии 27 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, отвечая на вопрос о сроках проведения референдума, сказал, что референдум предположительно состоится в конце августа или начале сентября:
«Президент слов на ветер не бросает. Это будет первый в республике такой референдум. Надо к нему серьезно подготовиться, определить места для голосования, будет создана комиссия. Думаю, состоится в конце августа или начале сентября. Об этом будет объявлено».
16:15 28/06/2020
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