Согласно статистическим данным Министерства здравоохранения, выздоровели и выписаны из больниц 45027 пациентов (+901). Умерло 383 пациента с подтверждённым COVID-19 (+6 за сутки).





Если верить Минздраву, в Беларуси за день проведено 19920 тестов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии было проведено 979800 тестов на COVID-19.



