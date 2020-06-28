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COVID-19 в Беларуси: число новых случаев третий день подряд остается ниже 400

По состоянию на 28 июня в Беларуси подтверждено 61475 случаев COVID-19. +380 случая за последние 24 часа. Число новых случаев коронавирусной инфекции третий день подряд остается ниже 400.

COVID-19 в Беларуси: число новых случаев третий день подряд остается ниже 400
Согласно статистическим данным Министерства здравоохранения, выздоровели и выписаны из больниц 45027 пациентов (+901). Умерло 383 пациента с подтверждённым COVID-19 (+6 за сутки).

Если верить Минздраву, в Беларуси за день проведено 19920 тестов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии было проведено 979800 тестов на COVID-19.

Нам по-прежнему не сообщают, сколько тестов планово и по требованию проведено врачам и сотрудникам правоохранительных органов, сколько — повторно, пациентам с подтверждённым COVID-19, и сколько — людям с подозрением на коронавирусную инфекцию, передает "Еврорадио".
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