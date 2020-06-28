Границы Евросоюза могут вновь закрыть из-за второй волны коронавируса

Как отмечает глава МИД Германии Хайко МААС, существует угроза второй волны коронавируса. Из-за нее могут повторно закрыть границы стран Евросоюза и Шенгенской зоны. По его словам, это может произойти, если какой-нибудь из регионов Евросоюза покажет значительно больший процент инфицированных, чем в остальных, пишет "АиФ"





Отметим, по состоянию на утро 28 июня в мире зафиксировано почти 10 млн случаев заражения коронавирусом, из них умерли порядка полумиллиона человек. Самые пострадавшие на данный момент страны – США (около 2,5 млн заражений), Бразилия (1,3 млн) и Россия (633 тыс.). Также среди европейских стран лидеры по числу заражений – Великобритания (311 тыс.), Испания (248 тыс.) и Италия (240 тыс.). В Беларуси на данный момент чуть более 61 тыс. случаев инфицирования.







