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Границы Евросоюза могут вновь закрыть из-за второй волны коронавируса

С 15 июня Евросоюз объявил об открытии внутренних границ, которые были закрыты с марта-апреля. С 1 июля ЕС намерен открыть границы и для некоторых других стран, не входящих в содружество. Однако не исключено, что кордоны вновь придется закрыть.


Как отмечает глава МИД Германии Хайко МААС, существует угроза второй волны коронавируса. Из-за нее могут повторно закрыть границы стран Евросоюза и Шенгенской зоны. По его словам, это может произойти, если какой-нибудь из регионов Евросоюза покажет значительно больший процент инфицированных, чем в остальных, пишет "АиФ".

Отметим, по состоянию на утро 28 июня в мире зафиксировано почти 10 млн случаев заражения коронавирусом, из них умерли порядка полумиллиона человек. Самые пострадавшие на данный момент страны – США (около 2,5 млн заражений), Бразилия (1,3 млн) и Россия (633 тыс.). Также среди европейских стран лидеры по числу заражений – Великобритания (311 тыс.), Испания (248 тыс.) и Италия (240 тыс.). В Беларуси на данный момент чуть более 61 тыс. случаев инфицирования.
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