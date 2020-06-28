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Белорусов ожидает короткая рабочая неделя

Грядущая рабочая неделя станет короткой для большинства белорусов.


3 июля (пятница) отмечается День Независимости страны. Этот день традиционно будет выходным. В итоге рабочая неделя продлится с 29 июня по 2 июля включительно. Выходные – с 3 по 5 июля включительно.

Примечательно, что 2 июля будет сокращенный рабочий день. Как правило, он уменьшается на один час, если иное не предусмотрено локальными нормативными правовыми актами.
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