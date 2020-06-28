"В один прекрасный момент мне просто позвонили и отказали во всех мероприятиях государственных, и теперь я нигде не участвую", — рассказал артист. По его словам, было отменено выступление на Балу выпускников, где присутствовал Александр Лукашенко.

Гросс говорит, что уже несколько дней собирается написать большой пост о том, что произошло, но не хочет, чтобы его считали хайпожором.





"Хочется, чтобы вы знали, как это происходит, как это работает. Я артист, музыкант, а не какой-то аморфный пресмыкающийся кусок, — говорит Алексей Гросс. — Я это воспринимаю как плевок в меня, в других артистов, которым так же позвонили, плевок в культуру. Потому что для того, чтобы находиться на подобных мероприятиях, не обязательно быть профессионалом, нужно быть в расположении. А чтобы быть в расположении, нужно говорить и петь то, что тебе говорят, не иметь собственного мнения. Быть удобным, аморфным. Фу просто! Стыдно. Стыдно бояться и не иметь своего мнения".





В последние недели многие белорусские артисты, спортсмены, медийные личности высказываются о том, что стране нужны честные выборы, и о жестокости, с которой милиция останавливает протесты. Другие, напротив, публично выступают в поддержку властей.





На днях председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков посоветовал некоторым спортсменам подумать, что они говорят, а не "показушно безответственно рассуждать о вещах, далеких от их понимания". А шоумен Дмитрий Врангель, поддерживающий на этих выборах политика Сергея Черечня, потерял эфиры на государственном телеканале ОНТ.