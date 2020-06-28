



Об этом рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ





«В Беларуси сохраняются жаркие дни и короткие ночи. Однако уже в воскресенье с Центральной Европы на территорию Беларуси переместится частный циклон и увеличится облачность. Во многих районах ожидаются грозовые дожди. Однако воздушная масса будет тёплая. Изменения погодных условий ждут Беларусь во вторник. Фронтальный раздел принесёт грозовые дожди, местами дожди будут сильными, не исключён град, а при грозах и шквалистое усиление ветра. Максимальная температура воздуха не превысит +17 +24. В первые дни июля периодически будут проходить кратковременные дожди, не исключены грозы. В ночные часы будет +8 +15», - сообщила инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Виктория Матвиенко.