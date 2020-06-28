Хиджры Мамаш. Фото: humanconstanta.by





Верховный суд Беларуси не удовлетворил жалобу представителя гражданина Турции Хиджры Мамаша на решение Генеральной прокуратуры о выдаче на родину, где он обвиняется в «покушении на единство и территориальную целостность государства», передает "Белсат"





Курд Хиджры Мамаш утверждает, что его преследуют по политическим мотивам из-за того, что принимал участие в мирных акциях и агитировал молодежь вступать в Демократическую партию народов. Он попросил у Беларуси международную защиту, но 5 февраля Департамент по гражданству и миграции Беларуси отказал в этом. 3 апреля суд Центрального района Минска оставил решение в силе.









23 апреля заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук удовлетворил просьбу Министерства юстиции Турции и разрешил выдачу Мамаша для привлечения к уголовной ответственности за «покушение на единство и территориальную целостность государства».









После решения Верховного суда мужчину вышлют на родину. Это решение обжалованию не подлежит, сообщает правозащитная организация «Human Constanta», которая считает высылку нарушением белорусского законодательства и международных договоренностей Беларуси.





Правозащитники заявляют, что есть многочисленные отчеты о пытках в Турции, но «Верховный суд в своем решение показывает, что не выявил обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью Мамаша в Турции и что турецкая сторона дала гарантии того, что не будет подвергать Хиджры пыткам или отношению, унижающему человеческое достоинство».





Human Constanta обращалась в Комитет по правам человека, который принял в отношении Хиджры промежуточные меры, из-за которых Беларусь не может высылать заявителя со своей территории до вынесения комитетом окончательного решения. Однако МИД Беларуси заявляет, что решения комитета не носят обязательного характера для Беларуси.





1 июля возобновляется белорусско-турецкое авиасообщение. Правозащитники считают, что уже в этот день Мамаша могут выдать Турции. Правозащитники призывают белорусские власти не совершать действия, которые могут привести к увеличению числа жертв пыток в мире.



