



Исследователями Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Фрайбурга в Германии сделано грандиозное открытие. Инфицированные COVID-19 нового типа клетки «обрастают» продолговатыми отростками, которые способствуют быстрому распространению коронавируса в организме, сообщает Financial Times со ссылкой на это исследование.





Руководитель проекта профессор Неван Кроган сообщает, что обнаружены длинные нити, проделывающие дыры в остальных клетках, и сквозь них зараза переходит от клетки к клетке. Научное предположение учёных заключается в том, что этот процесс уменьшает время распространения инфекции. Найденные отростки исследователь назвал «зловещими щупальцами».





Учёные отмечают, что в борьбе с COVID-19 возможно использование медикаментов от рака. Неван Кроган добавил, что он тоже пытается найти слабое место клетки. Профессор не исключает, что противораковые и противовирусные препараты имеют общие черты.