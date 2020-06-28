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Ученые рассмотрели у зараженных коронавирусом клеток зловещие щупальца

Исследователи из США и Германии заявили, что у инфицированных клеток возникают продолговатые отростки, позволяющие коронавирусу быстрее распространяться по организму


Исследователями Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Фрайбурга в Германии сделано грандиозное открытие. Инфицированные COVID-19 нового типа клетки «обрастают» продолговатыми отростками, которые способствуют быстрому распространению коронавируса в организме, сообщает Financial Times со ссылкой на это исследование.

Руководитель проекта профессор Неван Кроган сообщает, что обнаружены длинные нити, проделывающие дыры в остальных клетках, и сквозь них зараза переходит от клетки к клетке. Научное предположение учёных заключается в том, что этот процесс уменьшает время распространения инфекции. Найденные отростки исследователь назвал «зловещими щупальцами».

Учёные отмечают, что в борьбе с COVID-19 возможно использование медикаментов от рака. Неван Кроган добавил, что он тоже пытается найти слабое место клетки. Профессор не исключает, что противораковые и противовирусные препараты имеют общие черты.
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