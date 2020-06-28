Продюсер Максим Фадеев сбросил 100 килограммов
Известный российский продюсер и музыкант Максим Фадеев сбросил 100 килограммов и показал себя на фотографии, которую опубликовал на своей странице в Instagram 27 июня.
На фотографии Фадеев продемонстрировал, насколько велики стали его шорты. "Всем мир! Это мои шорты... Минус 100!", - написал он в посте, пообещав опубликовать свою методику похудения.
Подписчики продюсера в комментариях хвалили его за силу воли и характер. Ранее Фадеев делился секретом экстренного похудения. Он посоветовал выпивать утром, днем и вечером по 600 миллилитров горячей воды, но не кипяток.
12:40 28/06/2020
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