Продюсер Максим Фадеев сбросил 100 килограммов





На фотографии Фадеев продемонстрировал, насколько велики стали его шорты. "Всем мир! Это мои шорты... Минус 100!", - написал он в посте, пообещав опубликовать свою методику похудения.





Подписчики продюсера в комментариях хвалили его за силу воли и характер. Ранее Фадеев делился секретом экстренного похудения. Он посоветовал выпивать утром, днем и вечером по 600 миллилитров горячей воды, но не кипяток.