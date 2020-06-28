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Стало известно о состоянии третьего рабочего, которого достали из колодца рядом со стройкой метро в Минске

Поздно вечером 26 июня на проспекте Дзержинского рядом с площадью Богушевича произошло ЧП.


Из кабельного колодца извлекли троих мужчин без сознания, их пытались реанимировать прямо в первой полосе проезжей части, однако двоих рабочих спасти не удалось.

Третьего доставили в больницу. Как сообщили TUT.BY в Минздраве, его уже перевели из реанимации в обычное отделение, состояние пациента — средней тяжести.

По предварительной информации, мужчины под землей проводили работы. Детали в МЧС не сообщают, теперь делом занимается Следственный комитет. Другие подробности пока не известны.

Напомним, сейчас ведутся работы по благоустройству площади Богушевича, где расположена одноименная станция третьей линии метро.
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