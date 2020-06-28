В начале июня в Норвегии недалеко от границы с российским Кольским полуостровом обнаружили йод-131. В середине июня в Финляндии и Швеции обнаружили радионуклиды кобальта, рутения и цезия — цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.





Национальный институт здоровья и окружающей среды Нидерландов проанализировал полученные данные и пришел к выводу, что радионуклиды поступили со стороны запада России. В организации допустили, что радиоактивные вещества появились в воздухе после повреждения топливного элемента на АЭС. В институте подчеркнули, что количество изотопов настолько мало, что не угрожает окружающей среде или здоровью людей.







