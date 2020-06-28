Гродненка Станислава Дамшель пришла на пикет для сбора подписей в Гродно. 25 июня ее осудили за хулиганство, но небезучастные люди собрали деньги на штраф за несколько часов.





«Интересно узнать, кого я прибила»





63-летняя Станислава Дамшель присутствовала на том самом пикете на Советской площади в Гродно 29 мая, когда задержали блогера Сергея Тихановского. Она стояла рядом с местом, где произошла потасовка, и, по ее словам, милиционер «упал к ее ногам».





Через полторы недели к ней домой пришли милиционеры и сообщили, что в отношении пенсионерки ведется административный процесс за мелкое хулиганство. Она не пускала их домой из-за самоизоляции и разговаривала с балкона.





«Интересно узнать в милиции, кого я прибила: милиционера, который остался валяться на асфальте, или того, который убегал от своего лежащего приятеля… Вы знаете таких бабок, которые всю жизнь нормально жили и в 63 года стали хулиганками?» — рассуждала раньше Станислава.





«Трех омоновцев сумела оттолкнуть»





Рассмотрение ее дела прошло в суде Ленинского района Гродно 25 июня. Женщина участвовала в нем через скайп, так как находилась на самоизоляции. Дамшель обвинили в том, что она дергала за ручку микроавтобуса, в котором сидел задержанный Тихоновский, била рукой по стеклу, хватала людей за руки.





Как пояснила Станислава, она действительно была рядом с микроавтобусом. Но тот наехал человеку на ногу, поэтому люди вблизи различными жестами начали предупреждать, что дальше ехать не стоит.





«Мне сказали, что я трех омоновцев сумела оттолкнуть, ведь они меня оттаскивали от машины. Понимаете, какая я сильная женщина? Шестьдесят три года. Я хватаю мужиков за одежду. Я же не эта, за 120 евро, которая хватала Тихановского», — возмущается Станислава.





Свою вину в суде женщина не признала. Ее оштрафовали на 540 рублей.





Внучка Станиславы Ангелина организовала сбор денег на оплату штрафа бабушки, ведь «все должны о ней знать». Как говорит женщина, внуки дружелюбно посмеиваются, что бабушка стала хулиганкой. К тому же пенсия Станиславы составляет 268 рублей. На штраф нужно отдать две.





«Собрали за ночь, представляете? Спать не давали, так летели деньги мне», — радостно говорит гродненка.





У нее есть аккаунт в Instagram, и она читает все слова поддержки, которые ей пишут.





«Я не удивлена. Я знала, что у нас хороший народ. Столько хороших слов люди пишут. Я в восторге от наших людей. Они — настоящий народ, за который абс ютно не стыдно. Как Лукашенко может называть его народцем?» — рассуждает Станислава.





Она считает, что ей дали штраф, чтобы запугать. Признается, что не испугалась, а у людей такие суды вызывают обратную волну — поддержки.





«Запугать народ теперь штрафами, сутками они не смогут. Зачем им это делать? Не трогайте вы этих людей! Хотят они нормальной жизни, другой. Дайте им жить!» — эмоционально говорит пенсионерка.