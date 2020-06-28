Гродненской пенсионерке, которую судили за хулиганство, деньги на штраф собрали за ночь
Пенсия Станиславы Дамшель составляет 268 рублей, на штраф за «хулиганство» ей нужно отдать две пенсии. Но деньги на штраф за несколько часов собрали неравнодушные люди, пишет «Свобода».
Гродненка Станислава Дамшель пришла на пикет для сбора подписей в Гродно. 25 июня ее осудили за хулиганство, но небезучастные люди собрали деньги на штраф за несколько часов.
«Интересно узнать, кого я прибила»
63-летняя Станислава Дамшель присутствовала на том самом пикете на Советской площади в Гродно 29 мая, когда задержали блогера Сергея Тихановского. Она стояла рядом с местом, где произошла потасовка, и, по ее словам, милиционер «упал к ее ногам».
Через полторы недели к ней домой пришли милиционеры и сообщили, что в отношении пенсионерки ведется административный процесс за мелкое хулиганство. Она не пускала их домой из-за самоизоляции и разговаривала с балкона.
«Интересно узнать в милиции, кого я прибила: милиционера, который остался валяться на асфальте, или того, который убегал от своего лежащего приятеля… Вы знаете таких бабок, которые всю жизнь нормально жили и в 63 года стали хулиганками?» — рассуждала раньше Станислава.
«Трех омоновцев сумела оттолкнуть»
Рассмотрение ее дела прошло в суде Ленинского района Гродно 25 июня. Женщина участвовала в нем через скайп, так как находилась на самоизоляции. Дамшель обвинили в том, что она дергала за ручку микроавтобуса, в котором сидел задержанный Тихоновский, била рукой по стеклу, хватала людей за руки.
Как пояснила Станислава, она действительно была рядом с микроавтобусом. Но тот наехал человеку на ногу, поэтому люди вблизи различными жестами начали предупреждать, что дальше ехать не стоит.
«Мне сказали, что я трех омоновцев сумела оттолкнуть, ведь они меня оттаскивали от машины. Понимаете, какая я сильная женщина? Шестьдесят три года. Я хватаю мужиков за одежду. Я же не эта, за 120 евро, которая хватала Тихановского», — возмущается Станислава.
Свою вину в суде женщина не признала. Ее оштрафовали на 540 рублей.
Внучка Станиславы Ангелина организовала сбор денег на оплату штрафа бабушки, ведь «все должны о ней знать». Как говорит женщина, внуки дружелюбно посмеиваются, что бабушка стала хулиганкой. К тому же пенсия Станиславы составляет 268 рублей. На штраф нужно отдать две.
«Собрали за ночь, представляете? Спать не давали, так летели деньги мне», — радостно говорит гродненка.
У нее есть аккаунт в Instagram, и она читает все слова поддержки, которые ей пишут.
«Я не удивлена. Я знала, что у нас хороший народ. Столько хороших слов люди пишут. Я в восторге от наших людей. Они — настоящий народ, за который абс ютно не стыдно. Как Лукашенко может называть его народцем?» — рассуждает Станислава.
Она считает, что ей дали штраф, чтобы запугать. Признается, что не испугалась, а у людей такие суды вызывают обратную волну — поддержки.
«Запугать народ теперь штрафами, сутками они не смогут. Зачем им это делать? Не трогайте вы этих людей! Хотят они нормальной жизни, другой. Дайте им жить!» — эмоционально говорит пенсионерка.
11:27 28/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение