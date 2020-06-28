



Президент на встрече с активом Минской области в Солигорске рассказал, как заставил чиновников в Минске шевелиться, чтобы устранить ЧП с водой. Сюжет АТН показали в вечернем эфире «Беларусь 1», пишет "Комсомольская правда"





Александр Лукашенко узнал о том, что происходит в белорусской столице, когда был на параде в Москве.





– Прилетел, а к обеду уже слышу, что с водой в Минске что-то не так. Ну, думаю, точно, как детей, нельзя на минуту оставить, спички прятать уже надо от них, чтоб не сожгли страну. Ну, думаю, наблюдаю… Уже пресс-секретарь передала в СМИ, что президент держит под контролем. Знаю, что зашевелился Турчин, Сивак там, - говорит президент.





Глава государства объяснил, из-за чего из крана в некоторых районах Минска потекла вода с резким запахом. Чиновники внятных разъяснений на эту тему не дали до сих пор. Согласно предварительным выводам разбирательства, плохая вода попала в водопровод во время замены труб.

– А что они сделали? Они водоводы меняли, там диаметр метр, три эти трубы. Они уже прохудились. Они их заменили. Последние сто метров заменили, а в старых трубах - не в старых, а в тех, оторые раньше заменили - оставалась эта вода. Нет, чтобы очистить или выбросить ее из водоводов. Они как были (но это предварительно, сейчас мы разбираемся) - и закачали это туда. Увидели, что вода пошла не очень хорошая, застоявшаяся, и начали очищать ее реагентами - и передозировали. И она начала вонять эта вода, и в квартиры попала. И вот на этом этапе мне доложили, - говорит президент.



По словам Александра Лукашенко, чиновники пообещали ему к утру устранить последствия происшествия:

– Я говорю: «Будете пить сейчас сами, все чиновники минские, будете эту воду пить и варить себе пищу». «Александр Григорьевич, к утру все расчистят». Действительно, утром перед отлетом к вам набираю Сивака: «Александр Григорьевич, один детский сад, одна больница осталась. Замываем, зачищаем». Санстанция, спрашиваю, анализ взяла? Взяла! Водоканал? У них своя лаборатория. Взяли, вот, доложили утром, ликвидировали.



