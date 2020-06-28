Животных, чьих хозяев задержали, выгуляют и покормят волонтеры

Работает она просто: владельцам котов и собак нужно заполнить анкету с указанием, какому зверю понадобится помощь, – а дальше по адресу направят волонтера. Словом, пока хозяин будет в милиции, он сможет не беспокоиться за судьбу четвероногого друга, пишет "Солидарность"





Фото с сайта Анималекс





По словам автора идеи Анастасии Жаврид, инициатива работает в два направления: это хозяева животных и желающие помочь с выгулом и кормлением чужого питомца. Волонтеры могут заполнить отдельную анкету с указанием района, в котором готовы прийти на помощь. К слову, уже отозвались более 230 желающих:





– Больше всего заявок пришло от минских волонтеров. Они готовы не только убрать за четвероногим, покормить его и выгулять, но и привезти корм. По отклику в соцсетях понимаем: это будет нужно, ведь, как показали недавние задержания, в автозаке может оказаться абсолютно любой. Пока людей задерживают на несколько часов, но никто не знает, что будет дальше.





Подписчики аккаунтов Центра в соцсетях рассказали несколько историй, где понадобилась бы помощь волонтеров. Одного из участников акции протеста задержали – дома остался маленький котенок. Парень не смог передать ключи, чтобы кто-то присмотрел за животным, – в ответ на эту просьбу блюстители порядка хладнокровно пожелали его питомцу умереть. Герой еще одной истории, фермер, покупал лекарства в зоомагазине и был схвачен – по счастью, дома осталась жена.





Анастасия Жаврид описывает принцип работы волонтеров:









– Команда Центра разбила отозвавшихся на группы по районам. Скоординируемся с правозащитным центром «Вясна», который будет мониторить списки задержанных, – есть ли среди них те, у кого дома остались животные. Волонтеры свяжутся с родственником или другом задержанного – его телефон нужно обязательно указать в анкете, – проверят, нужна ли помощь, возьмут ключи и поедут спасать собаку, кота или другого питомца.





Кстати, сейчас «Анималекс» распространяет в соцсетях памятки о том, что делать тем, кто собирается на протесты. Специалисты Центра не рекомендуют брать с собой животное, ведь собаки могут испугаться толпы, незнакомых звуков, сотрудников милиции, запаниковать и убежать, а при задержании питомца и вовсе придётся бросить на улице. Также советуют оставить четвероногому другу запас корма и воды на сутки, поменять коту наполнитель, положить на видное место поводок и ошейник и обязательно передать ключи кому-то из знакомых.



