Соответствующее заявление от имени коллектива распространила организация по защите авторских прав BMI, сообщает журнал Rolling Stone





"BMI уведомила предвыборную кампанию Трампа от имени Stones, что неавторизованное использование их песен будет нарушением лицензионного соглашения", - говорится в заявлении.





В противном случае музыканты угрожают американскому лидеру судебным процессом.









"Если Дональд Трамп проигнорирует этот запрет и продолжит использовать композиции, то ему грозит судебный процесс за нарушение запрета и воспроизведение музыки, на использование которой не была предоставлена лицензия", - говорится в сообщении.





Ранее американский певец, наиболее известный как вокалист рок-группы Panic! At the Disco Брендон Ури потребовал от предвыборного штаба президента США Дональда Трампа прекратить использовать его музыку на митингах.