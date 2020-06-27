Организатором выступит первая в Беларуси частная Музыкальная школа Артема Шаплыко.

В мероприятии примут участие юные и взрослые любители классической музыки из Беларуси, России, Украины, Франции, Германии, Норвегии, Великобритании, США, Китая,Африки, ОАЭ.









«В это непростое время мы хотим сказать всему миру, что музыка не имеет границ и ее невозможно посадить на карантин! Этот концерт предназначен, прежде всего, для объединения, музицирования и возможности показать свое мастерство не только исполнителям-профессионалам, но и любителям» — отметил организатор концерта, пианист, солист Белгосфилармонии Артем Шаплыко.





Концерт будет доступен в Интернете с 28 июня на YouTube, канал «Музыкальной школы Артема Шаплыко», а также по ссылке . Начало в 18.00



