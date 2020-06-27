Четыре часа классической музыки! Завтра 28 июня состоится международный концерт online
В концерте, который продлится более 4 часов, прозвучат произведения Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шопена.
Организатором выступит первая в Беларуси частная Музыкальная школа Артема Шаплыко.
В мероприятии примут участие юные и взрослые любители классической музыки из Беларуси, России, Украины, Франции, Германии, Норвегии, Великобритании, США, Китая,Африки, ОАЭ.
«В это непростое время мы хотим сказать всему миру, что музыка не имеет границ и ее невозможно посадить на карантин! Этот концерт предназначен, прежде всего, для объединения, музицирования и возможности показать свое мастерство не только исполнителям-профессионалам, но и любителям» — отметил организатор концерта, пианист, солист Белгосфилармонии Артем Шаплыко.
Концерт будет доступен в Интернете с 28 июня на YouTube, канал «Музыкальной школы Артема Шаплыко», а также по ссылке. Начало в 18.00
"Белорусский партизан"
21:12 27/06/2020
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