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БЖД назначает специальный поезд на время проведения "Славянского базара"

Белорусская железная дорога на время проведения ХХIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" назначила поезд межрегиональных линий № 644/643 Минск–Витебск–Минск, сообщили в пресс-центре БЖД.

"Расписание движения поезда составлено с учетом программы проведения фестиваля. Он будет курсировать ежедневно из Минска с 16 по 19 июля, а из Витебска с 17 по 20 июля", - говорится в сообщении.

Со станции Минск-Пассажирский поезд отправится в 12.28 и прибудет в Витебск в 16.08.

После завершения концертной программы гости "Славянского базара" на этом же поезде смогут вернуться в Минск. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01.12 и прибывать в столицу Беларуси утром в 05.42.

Предварительная продажа билетов на данный поезд осуществляется за 20 суток до его отправления. Приобрести проездные документы можно на официальном сайте Белорусской железной дороги, с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд", а также в железнодорожных кассах БЖД.
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