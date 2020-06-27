"Расписание движения поезда составлено с учетом программы проведения фестиваля. Он будет курсировать ежедневно из Минска с 16 по 19 июля, а из Витебска с 17 по 20 июля", - говорится в сообщении.





Со станции Минск-Пассажирский поезд отправится в 12.28 и прибудет в Витебск в 16.08.





После завершения концертной программы гости "Славянского базара" на этом же поезде смогут вернуться в Минск. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01.12 и прибывать в столицу Беларуси утром в 05.42.





Предварительная продажа билетов на данный поезд осуществляется за 20 суток до его отправления. Приобрести проездные документы можно на официальном сайте Белорусской железной дороги, с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд", а также в железнодорожных кассах БЖД.



