Юлия Бородун. Мужчина, которого вытащили из кабельного колодца в Минске, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения





"У выжившего мужчины состояние средней степени тяжести (черепно-мозговая травма средней степени). Он переведен из реанимации в обычное отделение больницы на долечивание", - сказала Юлия Бородун.



