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Авария под Слонимом: очевидцы сообщают, что есть погибшие

Лобовая авария произошла на трассе под Слонимом вечером 27 июня, есть погибшие.


Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
По информации очевидцев, столкнулись фура и легковушка. Последняя в результате ДТП превратилась в груду металла. В группе «Slonim LIVE» во «ВКонтакте» пользователи пишут, что погибли два человека.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства авариии  выясняются.
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