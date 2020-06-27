Авария под Слонимом: очевидцы сообщают, что есть погибшие
Лобовая авария произошла на трассе под Слонимом вечером 27 июня, есть погибшие.
Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
По информации очевидцев, столкнулись фура и легковушка. Последняя в результате ДТП превратилась в груду металла. В группе «Slonim LIVE» во «ВКонтакте» пользователи пишут, что погибли два человека.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства авариии выясняются.
19:51 27/06/2020
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