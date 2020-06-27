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«Он был вызван в качестве свидетеля, а затем задержан». Жена администратора чата «Браслав для жизни» о задержании мужа

Администратор чата «Браслав для жизни» Константин Долецкий будет находиться под стражей все выходные.

«Он был вызван в качестве свидетеля, а затем задержан». Жена администратора чата «Браслав для жизни» о задержании мужа
В понедельник, 29 июня, мужчина предстанет перед судом - его обвиняют в административном правонарушении. Об этом Свабоде рассказала (перевод БП)
жена задержанного жителя Браслава Алена Долецкая.

По словам Алёны, её мужа не задержали сразу. Около 9 часов вечера 26 июня два служебных автомобиля подъехали к дому в Муражи в пригороде Браслава. Милиционер, что Константин был вызван на избирательный участок в качестве свидетеля преступления.

«Костя сказал, что он пойдет только со свидетелем», - говорит Алена. Он поехал в Браславское отделение полиции с отцом на собственной машине.

«Все было так подозрительно», - продолжила женщина. - Милиционер сразу же сел в их машину. Около полуночи вернулся один тесть. Он сказал, что его буквально вытеснили из отдела, и на все возмущения с его стороны ответили «правильно». Телефон Кости был конфискован немедленно, составлен протокол об административном правонарушении. Они только показывали фотографии из чата с призывом к сбору".
Алена объяснила, что акция солидарности прошла около Евроопта в Браславе 21 июня. По словам женщины, в ней приняли участие около тридцати человек.

«Они просто стояли там. Лозунгов не было, ничего», - говорит она.

Константин Долецкий содержался в СИЗО до понедельника. Его суд состоится 29 июня. Точное время еще не известно.

«Начальник полицейского управления ничего не комментирует», - продолжает Алена. - По закону они должны были сказать, по какой причине задержан муж. Они заманили его, сказали неправду. Это возмутительно. Он был вызван в качестве свидетеля, а затем задержан".
Алёна в растерянности.

«Я не знаю, как быть. Или нанять адвокатов? Некоторые говорят, что это бессмысленно, другие говорят, что оно того стоит. Но услуги адвоката платные. У нас нет таких средств. Вот почему мы сейчас думаем о том, что делать», - комментирует женщина.

Семья Долецких живет в селе Муражи близ Браслава. Алена и Константин - мастера. Вырасти троих детей. С апреля пара активно участвует в волонтерском движении по оказанию помощи врачам. Алена сшила, Константин отвез средства индивидуальной защиты в Браславскую больницу.
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