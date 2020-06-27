На Собчак напали в монастыре?
На телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную группу напали в монастыре. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Ксения Собчак рассказала о нападении на ее съемочную группу . ЧП произошло во время подготовки сюжета о Среднеуральском женском монастыре и лично схиигумене Сергии (Романове), который призывал к неповиновению светским и церковным властям на почве отрицания коронавируса.
Позже была вызвана полиция. «Камеру отобрали здоровенные бугаи», — добавила телеведущая.
"Белорусский партизан"
19:25 27/06/2020
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