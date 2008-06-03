Дмитрий Гавриленко. Должен ли пассажир предъявлять контролеру паспорт, и как привлекают граждан к административной ответственности за безбилетный проезд. На эти и другие вопросы корреспондента агентства «Минск-Новости» ответил заместитель прокурора Ленинского района





— Дмитрий Викторович, тема безбилетного проезда граждан в общественном транспорте всегда на слуху, ведь «Минсктранс» из-за зайцев несет немалые убытки.





— Сегодня растет сознательность пассажиров. Они понимают, что за проезд нужно платить. Ведь мы оплачиваем другие услуги, которые нам оказывают, будь то поход в парикмахерскую или театр. И мысли воспользоваться ими бесплатно не возникает. Так и тут: едешь до нужной тебе остановки — заплати или иди пешком. Выбор есть всегда. В любой стране к безбилетникам отношение негативное, во многих даже стараются ужесточать наказание за такие действия. В некоторых странах, к примеру в Германии, за безбилетный проезд можно даже угодить за решетку.









Ответственность за безбилетный проезд в нашей стране предусмотрена ст. 18.30 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП), и это штраф. Его размер зависит от того, в каком виде транспорта гражданин ехал без билета. Максимальный — 1 базовая величина (27 рублей).





— Где указано, что пассажир обязан купить билет и оплатить проезд?





— Обязанность пассажира своевременно приобретать проездной документ и в полном объеме оплачивать проезд предусмотрена п. 224 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета Министров от 30.06.2008 № 972 (ред. от 31.08.2018). Его можно купить у водителя, в кассе продажи проездных документов или других местах — до начала поездки, у кондуктора (при его наличии) — до следующего остановочного пункта.





— А кто вправе привлекать граждан к ответственности за безбилетный проезд?





— Протоколы об административном правонарушении согласно ч. 1 ст. 18.30 КоАП имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций. Во всех видах городского транспорта эту функцию исполняют контролеры контрольно-ревизорской службы. Они же наделены полномочиями по взиманию штрафов в случае, когда протокол не составляется.





Если гражданин признал себя виновным в совершении административного правонарушения и согласился на применение к нему взыскания без составления протокола, то контролер выносит постановление о его наложении, которое вступает в законную силу с момента вынесения. Штраф взимается на месте либо правонарушителю предоставляется месячный срок на его добровольную оплату. В иных случаях составляют протокол об административном правонарушении.





К слову, штрафные квитанции — это бланки строгой отчетности. Ежедневно после рабочей смены контролер сдает деньги, и они сверяются с оставшимися штрафными квитанциями, чтобы исключить случаи незаконного присвоения денег.





— Обязан ли безбилетник предъявить паспорт по требованию контролера?





— Чтобы привлечь гражданина к ответственности, контролер должен проверить его личность. Ему нужно знать фамилию, имя, отчество, паспортные данные нарушителя. Контролер наделен правом требовать у безбилетника документ, удостоверяющий личность, если это необходимо для ведения административного процесса, и тот должен его предъявить.





Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 03.06.2008 № 294 «О документировании населения Республики Беларусь» к ним относятся паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца. Если пассажир отказывается предъявить документ, то в отношении него может применяться административное задержание в целях установления личности и для составления протокола о совершенном правонарушении.





Гражданам может показаться, что в предъявлении документа нет уж такой необходимости, но это отнюдь не праздное требование. В районную прокуратуру в 2019-м и нынешнем году поступило немало жалоб от пассажиров на действия должностных лиц филиала «Агентство Минсктранс» КУП «Минсктранс» при ведении административного процесса. Граждане сетовали, что их привлекали к ответственности безосновательно.





Мы изучили изложенные в жалобах доводы, которые действительно нашли подтверждение. Было установлено, что анкетными данными заявителей воспользовались иные лица. Впоследствии постановления о привлечении их к административной ответственности прокуратура района отменила или опротестовала в судебном порядке. Нарушенные права граждан были восстановлены.





— Проверяют ли работники прокуратуры, как контролеры соблюдают требования законодательства при привлечении пассажиров к административной ответственности за безбилетный проезд?





— Это находится на постоянном контроле. Мы проводили такие проверки и в прошлом, и в нынешнем году. При выявлении нарушений порядка ведения административного процесса со стороны контролеров всегда обращали на них внимание руководства филиала «Агентство Минсктранс», вносим в акты прокурорского надзора. Помимо требований об устранении обнаруженных нарушений также предлагаем руководству мероприятия, которые, по нашему мнению, помогут улучшить качество работы контрольно-ревизорской службы. Для нас ведь главное не просто найти нарушение, а постараться сделать так, чтобы оно больше не повторилось. Отрадно, что руководство филиала нас слышит.



