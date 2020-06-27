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На Аляске обнаружили новые фрагменты останков жертв авиакатастрофы 1952 года

Поиски останков и обломков самолетов начались только в 2012 году после того, как военно-учебная миссия обнаружила на леднике желтый спасательный плот.


Американские военные обнаружили новые фрагменты останков жертв авиакатастрофы, которая произошла в 1952 году на Аляске, пишет AP.

В рамках раскопок также были обнаружены вещи пассажиров: фигурка Будды, летный костюм, несколько трехцентовых почтовых марок, а также измятый график месс в церкви Святого Патрика в Вашингтоне.

Военный самолет C-124 Globemaster, летевший из штата Вашингтон на Аляску, врезался в гору Гэннетт недалеко от города Анкориджа 22 ноября. Погиб 41 пассажир и 11 членов экипажа.

Сразу после авиакатастрофы извлечь останки погибших не удалось, позже самолет сполз к подножию горы, где в конечном счете врос в ледник Колони.

Поиски останков и обломков самолетов начались только в 2012 году после того, как военно-учебная миссия обнаружила на леднике желтый спасательный плот. К настоящему времени удалось идентифицировать останки 43 погибших.

Ранее сообщалось, что житель американского города Сент-Луис Мэриленд-Хайтс Дэниел Шедд отправил своей матери селфи, а через несколько минут разбился в авиакатастрофе, пишет telegraf.by
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