



Американские военные обнаружили новые фрагменты останков жертв авиакатастрофы, которая произошла в 1952 году на Аляске, пишет AP.





В рамках раскопок также были обнаружены вещи пассажиров: фигурка Будды, летный костюм, несколько трехцентовых почтовых марок, а также измятый график месс в церкви Святого Патрика в Вашингтоне.





Военный самолет C-124 Globemaster, летевший из штата Вашингтон на Аляску, врезался в гору Гэннетт недалеко от города Анкориджа 22 ноября. Погиб 41 пассажир и 11 членов экипажа.





Сразу после авиакатастрофы извлечь останки погибших не удалось, позже самолет сполз к подножию горы, где в конечном счете врос в ледник Колони.





Поиски останков и обломков самолетов начались только в 2012 году после того, как военно-учебная миссия обнаружила на леднике желтый спасательный плот. К настоящему времени удалось идентифицировать останки 43 погибших.





Ранее сообщалось, что житель американского города Сент-Луис Мэриленд-Хайтс Дэниел Шедд отправил своей матери селфи, а через несколько минут разбился в авиакатастрофе, пишет telegraf.by



