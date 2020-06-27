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Выпивали – ели, подрались – сгорели. Одного зарезали, другой сгорел заживо

На пожарище в деревне Боровка Верхнедвинского района пожара обнаружены тела двух мужчин


Возбуждено уголовное дело.

Днем 24 июня компания из трех человек распивали спиртные напитки. В какой-то момент между двумя участниками застолья возник конфликт.  27-летний мужчина взял в руки нож и нанес телесные повреждения ножом 66-летнему знакомому, от которых последний упал. Позже участники застолья уснули. Проснувшись, 27-летний мужчина начал искать способ скрыть следы совершенного преступления. Он несколько раз поджигал предметы в доме, пока оставшийся в нем 65-летний мужчина спал. Когда начался пожар, подозреваемый прибежал к соседям, попросил вызвать МЧС. 


Подозреваемый задержан. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько
"Белорусский партизан"
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