+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Шок! Спасло чудо: в Испании белорус едва не погиб в бункере мусоровоза

Инцидент произошел в ночь на четверг 25 июня около 01.25 на перекрестке пешеходных улиц Лозано и Оро. Работник службы сбора твердых бытовых отходов, сидя в кабине мусоровоза, собирался опрокинуть в бункер контейнер, когда заметил в одной из камер, что кто-то машет оттуда руками.


На месте происшествия. Фото: полиция Альбасете

 Об этом сообщило испанское радио COPE.
Он немедленно остановил работу механизма и направился к задней части машины, где удостоверился, что в бункере действительно находился человек, который свистом призывал на помощь и кричал на иностранном языке.

Поняв, что самостоятельно извлечь человека он не сможет, учитывая, что тот еще и сломал ногу, работник вызвал экстренные службы – полицию, спасателей и скорую помощь, которые и вызволили пленника из кузова.

Им оказался 34-летний гражданин Беларуси, личность которого полиция уже устанавливала за несколько часов до происшествия, когда он прогуливался по улицам Альбасете.

Как пояснил работник службы сбора отходов, мужчина спасся буквально чудом – и только потому, что в этом месте на улице стояло два контейнера. Он упал в бункер из первого и был засыпан мусором. И только когда мусоровоз продвинулся чуть вперед, чтобы можно было опрокинуть второй, стало видно, что в бункере что-то движется, пишет belmir.by

По словам работника, если бы контейнер был один, в ход по обыкновению сразу же был бы пущен пресс мусоровоза, который раздавил бы попавшего в бункер нашего соотечественника.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?
Павел Знавец
Он уже мёртв!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]