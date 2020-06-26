



На месте происшествия. Фото: полиция Альбасете





Об этом сообщило испанское радио COPE.

Он немедленно остановил работу механизма и направился к задней части машины, где удостоверился, что в бункере действительно находился человек, который свистом призывал на помощь и кричал на иностранном языке.





Поняв, что самостоятельно извлечь человека он не сможет, учитывая, что тот еще и сломал ногу, работник вызвал экстренные службы – полицию, спасателей и скорую помощь, которые и вызволили пленника из кузова.





Им оказался 34-летний гражданин Беларуси, личность которого полиция уже устанавливала за несколько часов до происшествия, когда он прогуливался по улицам Альбасете.





Как пояснил работник службы сбора отходов, мужчина спасся буквально чудом – и только потому, что в этом месте на улице стояло два контейнера. Он упал в бункер из первого и был засыпан мусором. И только когда мусоровоз продвинулся чуть вперед, чтобы можно было опрокинуть второй, стало видно, что в бункере что-то движется, пишет belmir.by





По словам работника, если бы контейнер был один, в ход по обыкновению сразу же был бы пущен пресс мусоровоза, который раздавил бы попавшего в бункер нашего соотечественника.



