Сводка от Минздрава: прирост за последние сутки - 382 случая

Всего умерли 377 (на 26 июня - 373) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Выписаны 44 тыс. 126 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19 (на 26 июня - 42 тыс. 689).





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По данным Минздрава, всего проведено 959 тыс. 880 тестов на коронавирусную инфекцию (на 26 июня - 939 тыс. 524 теста).



