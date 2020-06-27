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Сводка от Минздрава: прирост за последние сутки - 382 случая

В Беларуси по состоянию на 27 июня зарегистрировано 61 тыс. 95 человек с положительным тестом на COVID-19

Всего умерли 377 (на 26 июня - 373) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Выписаны 44 тыс. 126 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19 (на 26 июня - 42 тыс. 689).

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости


По данным Минздрава, всего проведено 959 тыс. 880 тестов на коронавирусную инфекцию (на 26 июня - 939 тыс. 524 теста).
"Белорусский партизан"
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