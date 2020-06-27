В Поставах мужчина угрожал оружием соцработнику
В Поставах социальный работник ухаживает за лежачей женщиной-инвалидом, которая живет с 41-летним сыном.
Мужчина выпивал со своим другом.
Сайт МВД сообщает, что агрессия возникла на замечание женщины что, мол, тот бездельничает и пьянствует. В какой-то момент поставчанин подошел к ней, приставил к голове пистолет и сказал, что застрелит. Женщина испугалась, вышла из квартиры и вызвала милицию.
Выяснилось, что оружие пневматическое и привезено из России собутыльником.
Возбуждено уголовное дело.
"Белорусский партизан"
13:42 27/06/2020
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