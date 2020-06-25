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Без нас - никуда, а с нами - хоть куда: в новой комедии о «Евровидении» есть «белорусский номер»

В новом фильме «Евровидение: История огненной саги», который выходит на Netflix 26 июня 2020 года, по сюжету, не обойдется без белорусов. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Без нас - никуда, а с нами - хоть куда: в новой комедии о «Евровидении» есть «белорусский номер»
Кадр из фильма. Источник: hollywoodreporter.com
Как поясняет издание, в числе конкурсных номеров, звучащих в комедии, будет и песня от нашей страны под названием «Бег с волками» (Running With the Wolves).

К белорусским исполнителям и реальному «Евровидению» она, судя по всему, не имеет никакого отношения, а была придумана и записана создателями картины исключительно для фильма, пишет belmir.by

«Евровидение: История огненной саги» – добродушная пародия на крупнейший песенный конкурс. В ней снялись такие звезды кино, как Уилл Феррел, Рейчел Макадамс, Пирс Броснан.


Первоначально ленту планировали выпустить на экраны в мае, параллельно с проведением настоящего конкурса. Но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли.

Картина повествует о провинциальном дуэте исландских музыкантов, носящем название Fire Saga, которому наперекор всем шансам выпало представлять свою страну в финале «Евровидения».
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