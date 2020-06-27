Жители Лопатино больше трех лет добивались закрытия предприятия.

В пятницу, 26 июня, в деревне Лопатино Гомельского района сельчане бурно обсуждали с властями накипевшее. Со своей бедой они боролись больше трех лет и, наконец, побороли. Сразу за деревней открыли предприятие «Утилизатор», куда свозили для переработки строительный мусор, в том числе минеральную вату. Образовалась свалка, грузовики разбили дорогу, от дробильных установок стоял страшный шум, а пыль оседала даже в домах на мебели.





Сельчане почти сразу стали жаловаться на предприятие, нарушившее покой: почему власти выделили для него участок возле жилых домов? Опасались и за свое здоровье. Но на коллективные обращения приходили похожие ответы: закон не нарушен, нормы соблюдены.









И вот на днях в сети появилось видео, в котором дети из Лопатино записали обращение к президенту. У многих ребят началась аллергия от пыли и хроничесике респираторные заболевания, утверждают родители. А дети на камеру попросили, «чтобы эти дяди увезли от нас свои горы».





После этого власти оперативно организовали встречу в деревне. Съехались многие чиновники во главе с председателем райисполкома Еленой Алексиной. Встреча сразу началась с противостояния, но организационного: стулья для сельчан поставили под палящим солнцем, а «президиум» - в тени. Люди без церемоний перенесли себе стулья подальше, в тень от деревьев. А стол для чиновников пришлось сдвинуть на солнце.









Еще до начала встречи сельчане эмоционально стали высказывать руководителю «Утилизатора» свои претензии, готовы были словесно наброситься и на главу района, но Елена Алексина вдруг заявила, что с 27 июня решено прекратить завозить на предприятие новые грузы. По ее словам, участок в Лопатино прекратит работу, его перенесут в другое место, а все отходы скоро вывезут.









Не все поверили в эти обещания, люди продолжали высказывать наболевшее, тем более, оказалось, что нарушения в работе «Утилизатора» все-таки нашли, хотя раньше заявляли, что их нет. Проверкой занялась и прокуратура.









Кстати, родители заявили, что после публикации видеообращения начались претензии к заведующей клубом и учителям - мол, почему они не занимаются детьми. И потребовали прекратить прессинг.

Сельчанка Елена Карасевич рассказала, что у ее сына обострилась астма после того, как рядом с домом открыли «Утилизатор». Она считает, что ликвидации производства удалось добиться только благодаря резонансу из-за видео с детьми и тому, что о проблеме подробно писала местная негосударственная пресса.

Да и выборы на носу - намекали жители Лопатино и рассуждали вслух, «стоит ли голосовать за такую власть, которая не слушает людей». В итоге сельчане выразили надежду, что их не обманут.





Скоро все отходы должны вывезти.



