Церковный и гражданский суды над среднеуральским схиигуменом Сергием (Романовым) пока переносятся. За это время он рекрутирует все больше сторонников, готовых бунтовать не только против церковной, но и против государственной системы, пишет «Новая газета».

Время работает на «старца»

Церковный суд Екатеринбургской епархии РПЦ не решился 26 июня рассмотреть дело мятежного схиигумена по существу, как было запланировано, формально сославшись на то, что Сергий на суд не явился, заседание перенесли на 3 июля. На первое заседание (15 июня) подсудимый явился, чтобы грозно обличить своих судей. Видимо, это произвело на них столь сильное впечатление, что рассмотреть дело в тот день они также не смогли. Ведь судьи эти — не какие-то суперпрофессионалы в области канонического права, а всего лишь приближенные к Екатеринбургскому митрополиту священники во главе с настоятелем кафедрального собора.





В свою очередь и Екатеринбургский митрополит не в силах сам принять решение по столь резонансному вопросу: для того чтобы запретить Сергия в служении в конце мая, ему потребовалась санкция патриарха. Сейчас патриарх четких указаний не дает, потому что уже и ему нужен совет: дело «лидера царебожников» вышло далеко за внутрицерковные рамки и чревато крупными политическими последствиями.





Особенно в эпоху коронавирусной нестабильности, которой и воспользовался «старец», чтобы войти в жесткий клинч со священноначалием (непосредственным поводом для церковного суда стали его проповеди с проклятием властей, в том числе церковных, закрывших храмы из-за эпидемии).









Растерянность начальства «работает на оппозицию»: схиигумен активно мобилизует сторонников по всей России. В занятом им Среднеуральском монастыре уже отметились знаменитости из числа его духовных чад: олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк и звезда шоу «Сибирские пельмени» Дмитрий Соколов. К обители потянулись разного рода «ветераны Донбасса», казаки, монархисты, антиглобалисты, члены комитета «Родительский отпор», «непоминающие» священники, изгнанные из своих монастырей монахи.





Подводную часть этого айсберга составляют окормляемые «старцем» криминальные авторитеты во главе с племянником Деда Хасана и силовики, которые надежно обеспечивали эпатажному схиигумену «неприкосновенность» на местном и федеральном уровне.

Сплав субкультур

65-летний «старец» Сергий (Романов) — это уникальный сплав нескольких субкультур, каждая из которых слабо контролируется властью. Первая — головная: будущий схиигумен в 1985 году совершил убийство и отсидел почти 13 лет. До этого служил оперативником в органах внутренних дел, что делает его своим для низового звена силовиков. А поскольку активное воцерковление Сергия пришлось на конец 90-х, то третья его субкультура сформирована фундаменталистскими идеями, зарождавшимися в РПЦ в те времена: особое поклонение Николаю II как «соискупителю» русского народа, почитание Ивана Грозного, Григория Распутина и Иосифа Сталина, неприятие ИНН и прочей цифровой идентификации, вера в тайного царя, который возродит Российскую империю... (Ходили слухи, что тайный царь уже миропомазан и скрывается в одном из скитов Сергия (Романова.)





Эти идеи — «богословское» обоснование для борьбы консервативного крыла РПЦ с официальной иерархией. В то же время брутальность идеологии притягивает представителей криминальных и милитарных субкультур. А если добавить к этому набору мистическую эзотерику в виде старчества, духовничества, прозорливости и экзорцизма (эффектного обряда изгнания бесов), то получится идеальный образ «глубинного православия», очень привлекательный для униженных и отвергнутых Системой — как церковной, так и светской.





В созданном Сергием движении этих людей подкупают простота, аскетизм, радикализм. Сам «старец» живет в скромной келье, посреди которой стоит гроб, и охотно пускает в нее всех желающих, включая журналистов. Как считают его адепты, он все «договаривает до конца»: Россией правит не Путин, а его двойник, патриарх Кирилл — «еретик» и находится под проклятием, в мире скоро воцарится Антихрист, поэтому православные должны уходить в тайгу.





Такое «глубинное православие» — вовсе не случайное недоразумение или эксцесс.





Протодиакон Андрей Кураев находит его корни в монашеском протесте, сопровождающем историю церкви уже 16 веков. «Монахам и дела нет до того, сколь сурово хмурит брови земной властитель, — говорит он в одном из интервью. — Но при этом у монахов есть авторитет в народе. Именно поэтому их нельзя просто так перепластать, заткнуть им рот кляпом и понудить к молчанию. Отсюда вся сложность проблемы».

Секта или империя?

Поскольку «в первой жизни» «старец» был оперативником, уголовное наказание он отбывал в специальной колонии для бывших силовиков в Нижнем Тагиле, известной в уголовной среде как «Красная утка». Освободился в июле 1997 года и сразу явился в Екатеринбургскую епархию, в управление которой только что вступил тогда еще молодой епископ Викентий (Морарь, ныне — митрополит Ташкентский). Епархия испытывала кадровый дефицит, а основные финансовые надежды возлагала на культ Николая II и массовое паломничество к месту его расстрела и предполагаемого захоронения.





Обнаружив в бывшем уголовнике организационный талант и деловую хватку, Викентий назначил тогда еще Николая Романова (царское имя!) строить «с нуля» монастырь на Ганиной яме, который постепенно действительно стал центром царского культа, привлекавшим десятки тысяч паломников в год. Только в день столетия расстрела царской семьи, 17 июля 2018 года, обитель посетило более 100 тысяч человек! После канонизации царственных страстотерпцев в РПЦ, в 2000 году, Ганину яму посетил Алексий II, который был потрясен размахом строительства. Вскоре, вопреки канонам, Викентий рукополагает Романова, принявшего постриг с именем Сергий, в сан священника. Церковное право не допускает рукоположения человека, даже случайно ставшего виновником смерти другого человека. Схиигумен факт нарушения признает, но считает, что оно было оправдано особыми обстоятельствами времени и благословением самого патриарха, а также его духовника — также «старца» Кирилла (Павлова) и неких афонских подвижников.





Епископ (а позже архиепископ и митрополит) Викентий закрывал глаза на чудачества тогда еще молодого «старца», которых с каждым годом становилось все больше. Примечательно, что после переезда Викентия в Ташкент Сергий (Романов) «на всякий случай» был зачислен еще и в клир Ташкентской епархии, где состоял (проживая в Екатеринбургской) до самого последнего времени. Пользуясь покровительством Викентия, постепенно Сергий создал целое тайное государство: из множества затерянных в тайге скитов и поселений, которые не имеют официального церковного статуса.









На вершине пирамиды стоит основанный Сергием женский Среднеуральский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», напротив которого расположен Иоанно-Богословский мужской скит, где и проживает «старец». Еще один опорный пункт — Кыртомский Крестовоздвиженский монастырь в Алапаевском районе. Доехать туда можно только на вездеходе или тракторе в сухую погоду. На более низкой ступеньке пирамиды расположились 6 скитов в бассейне реки Тура, также в труднодоступных местах: например, в деревне Новоселова, в 200 км от Среднеуральского монастыря и в 60 км от ближайшего поселка Махнево.





Как выяснили журналисты издания Znak.com, в некогда заброшенной деревне почитателями «старца» скуплены все дома и построено несколько новых. Примечательно, что эти скиты номинально находятся на территории не Екатеринбургской, а Алапаевской епархии, которая на все запросы журналистов отвечает, что не управляет ими. Местные чиновники утверждают, что неоднократно сталкивались с агрессивным нежеланием адептов Сергия пускать к себе представителей власти, причем последние, как правило, уступали.





В 2013 году православный журналист Раиса Ильина, расследовавшая судьбы одиноких женщин, продавших свои квартиры и пропавших без вести в поселениях Сергия, обращалась к прокурору и главе ГУВД Свердловской области. (На обращения последовали формальные отписки.) Некоторых из этих женщин официально разыскивали родственники.





По мнению Ильиной, в регионе возникла опасная секта, которая понуждает своих адептов переезжать из городов в отдаленные поселения, а пожертвованные ими средства направляет на строительство все новых тайных скитов.





Раиса Ильина описывала жуткие условия проживания в поселениях и физические наказания, применяемые за непослушание. Схиигумен часто назначал старостами или воспитателями в отдаленные поселения близких ему бывших уголовников. Свидетельства об избиениях опубликовала в YouTube одна из воспитанниц приюта для девочек при Среднеуральском монастыре — правда, ролик был довольно быстро удален из Сети.





Трудно назвать точное число проживающих в монастыре. Обычно говорят о «примерно 200 монахинях» и «около 300» воспитанницах, подопечных, трудниках и трудницах, не имеющих пострига. Если допустить, что количество «ассоциированных» со Среднеуральским монастырем скитов и поселений около десятка, то общее число населения этого квазигосударства может превышать тысячу человек. Большинство из них, следуя идеологии движения, старается минимизировать контакты с государственными органами, кто-то даже сжигает паспорта. Еще несколько тысяч «духовных чад» схиигумена рассеяны по стране и постепенно подтягиваются в монастырь в рамках «первой волны мобилизации».

Широкая коалиция?

Можно понять всю масштабность задачи, стоящей перед Екатеринбургским церковным судом. С одной стороны, если действовать жестко, маячит перспектива нового масштабного раскола в РПЦ. С другой — корпоративная честь не позволяет закрывать глаза на популярного в народе клирика, который открыто проклинает власть и патриарха. При этом суд действует в условиях цейтнота: он должен вынести решение до начала гражданского процесса в суде Верхней Пышмы, назначенного на 7 июля. Центр «Э» ГУ МВД России по Свердловской области возбудил в отношении схиигумена дело по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Распространение в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»). Отрекшись от Сергия, церковный суд должен послать сигнал светской системе, что у нее развязаны руки.





После этого Сергию будут грозить уголовное преследование за экстремизм и ореол «мученика за правду» в глазах последователей.









В переломные моменты русской истории из гущи народного православия выступали «огнепальне» фигуры, становившиеся знаменем радикально-мистической оппозиции. В XVII веке это были протопопы Аввакум и Иоанн Неронов, накануне революции 1917 года — иеромонах Илиодор (Труфанов), обличавший царских чиновников и архиереев, и Владимир (Путята), основавший «Народную церков». Учитывая исторические аналогии, Екатеринбургская епархия предупреждает об опасности беспорядков, вплоть до самосожжения Сергия и его последователей в случае штурма монастыря и скитов. Как раньше, так и особенно теперь радикально-мистическая оппозиция приобретает политическую окраску. И вот «на разведку» в Среднеуральскую обитель уже выдвинулась Ксения Собчак.





Конечно, альянс царебожников с либералами выглядел бы экзотично. Но ведь на дворе эпоха постмодерна, а более-менее цивилизованная политическая конкуренция в России отсутствует. Политическое поле отформатировано так, что любой заметный протест объединяет в России самые разные оппозиционные группы — от крайне левых до крайне правых. Дальнейшее развитие дела схиигумена Сергия чревато множеством неожиданностей.



