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Кристина Орбакайте отказалась от поездки на "Славянский базар". Кто пока еще в списке?

Певица Кристина Орбакайте не поедет в Беларусь для участия в фестивале «Славянский базар в Витебске», хотя изначально была заявлена в программе церемонии открытия, а также с сольным концертом на сцене Летнего амфитеатра.

Фото: Global Look Press, скриншот orbakaite.ru 

После того как программа фестиваля была переформатирована (урезана) в связи со «всемирным карантином», певицы в списках уже не оказалось, в отличие от прочих российских исполнителей – Лолиты, Игоря Бутмана, Филиппа Киркорова, Олега Газманова и других. 
Отсутствует «Славянский базар» и в гастрольном графике Кристины на официальном сайте: её концертный сезон стартует только в середине сентября в Германии. «Участие Кристины Орбакайте не планируется», – подтвердили корреспонденту Sobesednik.ru в дирекции фестиваля. Причины не называются. 

Остальные артисты, в том числе из Беларуси, Украины, Грузии, Германии пока остаются в программе. Проблема попадания иностранцев на «Славянский базар» в условиях прерванного транспортного сообщения решается на уровне министерств иностранных дел. Российские артисты пока не уведомлены о том, как смогут попасть в Витебск, во всяком случае соведущий церемонии открытия Дмитрий Губерниев не располагал такой информацией. 

По сведениям Sobesednik.ru, ради «Славянского базара» через российско-белорусскую границу будет запущен специальный поезд, который прибудет в Витебск утром 16 июля (в день церемонии открытия), а обратно отправится через несколько часов после церемонии закрытия рано утром 20 июля. 
В настоящий момент железнодорожного (равно как автобусного и авиа-) сообщения между двумя странами нет. При этом 20 июля вечером в Витебске состоится ещё один концерт «Рок на все времена» с участием российских групп и киевской команды «Вопли Видоплясова».

Фото: google.com

 
Украинские артисты участвуют и в других концертах фестиваля, о том, как будет организована логистика их попадания в Витебск, равно как «телепортация» Томаса Андерса из Германии и Вахтанга Кикабидзе из Грузии, пока неизвестно. 
Организаторы намерены провести также международный эстрадный конкурс и международный детский конкурс.
Константин Баканов
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