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В Украине заявили о возможности усиления карантина из-за коронавируса

В 13 областях Украины главные санитарные врачи будут обращаться к комиссиям ТЭБ и ЧС относительно усиления карантина из-за превышения ряда критериев относительно распространения коронавируса.

Фото: EPA/Vostock-photo, снимок носит иллюстративный характер


Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает "УП".

"В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях – увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, которые выделены под Covid-19. То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены по 13 областях нашей страны – это и западные области, и город Киев. Поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мер на территории того или иного региона", - заявил Степанов.

По состоянию на утро, 27 июня, в Украине зафиксировали 42 065 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Так, за последние сутки зафиксировали 948 новых случаев Covid-19. С начала пандемии от коронавируса в Украине умерли 1110 человек, 18 701 человек выздоровел.
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