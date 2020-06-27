В Украине заявили о возможности усиления карантина из-за коронавируса

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Максим Степанов на брифинге, Об этом сообщил министр здравоохраненияна брифинге, передает "УП".





"В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях – увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, которые выделены под Covid-19. То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены по 13 областях нашей страны – это и западные области, и город Киев. Поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мер на территории того или иного региона", - заявил Степанов.





По состоянию на утро, 27 июня, в Украине зафиксировали 42 065 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Так, за последние сутки зафиксировали 948 новых случаев Covid-19. С начала пандемии от коронавируса в Украине умерли 1110 человек, 18 701 человек выздоровел.



