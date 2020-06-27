Литва: минздрав обновил список стран, жители которых могут приезжать в страну. Белорусы пролетают
Минздрав представил новый список стран, из которых с 29 июня можно приезжать в Литву безо всяких ограничений. Этот порядок распространяется на жителей стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и Ирландии.
Приезжим из Великобритании, Ирландии, Румынии, Болгарии и Люксембурга рекомендуется изоляция.
Также, как и белорусы, в Литву по-прежнему не могут приехать жители Швеции и Португалии.
Из третьих стран иностранцы могут приехать в Литву только, если получат разрешение ответственных литовских ведомств – МИД, Соцмина и др.
Напомним, в Беларуси на 26 июня выздоровели и выписаны 42 689 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 60 713 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 939 524 теста.
"Белорусский партизан"
10:41 27/06/2020
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