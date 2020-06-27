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Литва: минздрав обновил список стран, жители которых могут приезжать в страну. Белорусы пролетают

Минздрав представил новый список стран, из которых с 29 июня можно приезжать в Литву безо всяких ограничений. Этот порядок распространяется на жителей стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и Ирландии. 


Приезжим из Великобритании, Ирландии, Румынии, Болгарии и Люксембурга рекомендуется изоляция.

Также, как и белорусы, в Литву по-прежнему не могут приехать жители Швеции и Португалии. 

Из третьих стран иностранцы могут приехать в Литву только, если получат разрешение ответственных литовских ведомств – МИД, Соцмина и др. 

Напомним, в Беларуси на 26 июня выздоровели и выписаны 42 689 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

Зарегистрированы 60 713 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 939 524 теста.
"Белорусский партизан"
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