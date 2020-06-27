



Приезжим из Великобритании, Ирландии, Румынии, Болгарии и Люксембурга рекомендуется изоляция.





Также, как и белорусы, в Литву по-прежнему не могут приехать жители Швеции и Португалии.





Из третьих стран иностранцы могут приехать в Литву только, если получат разрешение ответственных литовских ведомств – МИД, Соцмина и др.





Напомним, в Беларуси на 26 июня выздоровели и выписаны 42 689 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.





Зарегистрированы 60 713 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 939 524 теста.



