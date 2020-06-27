Выбросилась с 10 этажа. Пациентка с «внебольничной пневмонией» выбросилась из окна Пинской центральной больницы
От травм женщина скончалась.
Женщина поступила на лечение 16 июня с диагнозом «Внебольничная пневмония».
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк прокомментировал Медиа-Полесью:
— Ночью 17 июня с 10-го этажа УЗ «Пинская центральная больница» выпала 49-летняя женщина. В результате падения женщина получила телесные повреждения и скончалась на месте происшествия.
Сейчас Пинским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. как сообщалось ранее, это уже второй случай смерти пациентов в Пинской больнице. Напомним, в апреле текущего года с балкона 5-го этажа выпал и погиб мужчина.
"Белорусский партизан"
10:29 27/06/2020
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