Женщина поступила на лечение 16 июня с диагнозом «Внебольничная пневмония».





Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк прокомментировал Медиа-Полесью:





— Ночью 17 июня с 10-го этажа УЗ «Пинская центральная больница» выпала 49-летняя женщина. В результате падения женщина получила телесные повреждения и скончалась на месте происшествия.









Сейчас Пинским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. как сообщалось ранее, это уже второй случай смерти пациентов в Пинской больнице. Напомним, в апреле текущего года с балкона 5-го этажа выпал и погиб мужчина.



